В Госдуме развеяли миф об уязвимости ВМФ России

Издание «Военно-промышленный курьер» в своей статье заявило о наличии слабых мест в ВМФ России. Однако зампред комитета Госдумы по обороне, депутат Юрий Швыткин уверен, что если российский военно-морской флот и имеет недостатки, то они носят локальный характер. Кроме того он указал, что российские военные корабли на 68% оснащены современными видами вооружения.

Российские военные корабли ВМФ станут легкой добычей для врага считают эксперты «Военно-промышленного курьера». По словам экспертов, российские субмарины уже на своих базах якобы «видны спутникам слежения вероятных противников и потому уязвимы для превентивного удара».

При этом, как сообщает издание, ВМФ отказался от строительства полноценного океанского ударного флота. Предпочтение отдается небольшим универсальным кораблям, а не крупным и узкоспециализированным.

Кроме того, эксперты издания подчеркивают, что российские фрегаты мало чем отличаются от советских сторожевиков, и вместо металла в них используются пластик и алюминиево-магниевые сплавы, что грозит пожаром в чрезвычайной ситуации. Также, в условиях шторма они будут неустойчивы.

По словам Юрия Швыткина, несмотря на недостатки, военно-морской флот России наращивает мощь и переоснащается современными видами вооружения, подтверждая статус России как великой морской державы.

«Исходя из внешних угроз предпринимаются попытки усиления группировок военно-морских сил в тихоокеанском и северных направлениях. Как отметил президент РФ, ВМФ на 68% оснащен современными видами вооружения и техники. Если говорить о недостатках, то они есть, но носят локальный характер. Сейчас предпринимается много усилий по наращиванию мощи военно-морских сил и оснащению современными видами вооружения, что в свою очередь является главной тенденцией. К тому же идет строительство новых кораблей подводного и надводного типов. Это позволит выйти на передовые рубежи», — заявил Швыткин в беседе с Федеральным агентством новостей.

Военный эксперт Василий Дандыкин также заявил, что существующие недостатки ВМФ не влияют на боевую эффективность российских кораблей.

«Алюминиево-магниевые сплавы используются при строительстве всех кораблей, т. к. бронирование корпуса никакой роли не играет. Ракета пробьет любую броню. У японцев были громадные корабли, которые были бронированы до безобразия, однако американцы топили всех этих монстров», — объяснил Дандыкин.

Не только ВМФ России, но и военно-морские силы США имеют проблему уязвимости из-за их видимости для спутников слежения противника, говорит эксперт.

«Какие-то корабли у нас находятся на базе, а какие-то в воде. Если против РФ будет применено ядерное оружие, то наш флот также успеет применить свое оружие», — пояснил военный эксперт.

Нельзя сказать, что советские корабли плохие из-за валкости в море, говорит эксперт. Они прошли модернизацию, которая значительно улучшила их характеристики.

«Эти корабли имеют успокоители качки, но качает и американские, и французские субмарины. К примеру, наш крейсер «Адмирал Ушаков» бросает в море, как песчинку. Но это приводит к повышение морского мастерства», — рассказал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что военно-морской флот оснащен современными образцами вооружения на 68%. По словам главы государства, в 2019 году флот получит более 480 единиц вооружения и техники в рамках исполнения гособоронзаказа. В частности, речь идет о двух новых подводных лодках, 23 кораблях и суднах обеспечения, трех воздушных суднах, четырех береговых ракетных комплексах, а также 400 единиц ракетного и торпедного вооружения.

Напомним, что накануне президент поставил задачу в ближайшие несколько лет нарастить боевые возможности ВМФ РФ. Он подчеркнул, что российские военно-морские силы должны быть высокотехнологичными, современными и сбалансированными по своему составу.

В пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что до конца года в состав ВМФ войдут несколько новых кораблей, среди которых фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов». Также планируется пополнение Тихоокеанского флота подводной лодкой «Волхов».