В Госдуме назвали неприемлемым очередной отказ США выдать визы российской делегации

Москва, 4 декабря. Случаи отказа в визах членам российской делегации и чиновникам из Министерства иностранных дел РФ становятся систематическими, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

По словам депутата, ситуация с отказом россиянам в визе не новая. Самое неприятное в этой ситуации то, что Вашингтон берет на себя полномочия отказывать в визе членам делегации ООН.

«Ситуация совершенно неприемлемая, потому что в данном случае то, что штаб-квартира ООН физически находится в США, не означает, что США могут каким-то образом регулировать процесс участия делегаций в работе этих организаций», ― заявил Новиков в комментарии телеканалу «360».

Депутат добавил, что парламентской дипломатии принято всегда давать «зеленый свет», даже если государства находятся в состоянии откровенной враждебности. Парламентарии остаются тем звеном, которое способно повлиять на улучшение межгосударственных отношений.

Новиков считает, что США продолжают настаивать на присвоенном себе праве определять судьбы мира и сохраняют гегемонистские устремления. Депутат подчеркнул, что со способами реагирования на подобные ситуации должен определиться МИД РФ.

«Если подобные факты будут приобретать систематический характер — а такие признаки уже есть, — то не исключаю, что потребуется и реакция парламентариев, причем на уровне государственном и Совета Федерации», ― подытожил парламентарий.

Ранее стало известно, что Вашингтон не выдал визы директору департамента МИД РФ по работе с соотечественниками за рубежом Олегу Мальгинову и членам делегации Федерального казначейства России. Представители российского казначейства собирались участвовать в конференции Международного института регулирования аудиторской профессии. Мальгинов должен был посетить Молодежный форум в Нью-Йорке, который проходил 28–29 ноября.