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ФАН-ТВ

Россияне смогут проверить свои правовые знания. ФАН-ТВ

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III Всероссийский юридический диктант запущен 3 декабря в московском концертном зале «Зарядье». Его старт проведен Ассоциацией юристов России.

В запуске приняли участие председатель правления АЮР Владимир Груздев, а также председатель Комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству, известный юрист, автор научных трудов по праву Павел Крашенинников.

Пройти диктант может любой желающий, проверив, таким образом, свои правовые знания и умение ими пользоваться. Он рассчитан на широкий круг людей возрастом от 14 лет, таким образом правовое просвещение населения затрагивает и школьников, и студентов, и профессиональных юристов.

Тестирование проводится до 10 декабря на официальном сайте мероприятия юрдиктант.рф. А 6 декабря на региональных площадках пройдет очное написание диктанта.

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