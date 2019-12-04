Руководство РГПУ «воспитывает» студентов, продолжая защищать Вишневского от секс-скандала

Санкт-Петербург, 4 декабря. РГПУ имени Герцена, судя по всему, ушел в глухую оборону и не торопится принимать меры в отношении преподавателя, депутата петербургского Заксобрания Бориса Вишневского, которого обвинили в харассменте. Как передает Nation News, руководство вуза «воспитывает» студентов, продолжая защищать парламентария.

Одна из студенток рассказала журналистам, что в университете якобы проводят собрания и «профилактические беседы». По ее словам, на эти встречи вызывают учащихся с наиболее активной жизненной позицией, а проходят они якобы в присутствии декана и самого Вишневского. Молодых людей, как передает издание со слов собеседников, предупреждают, что публикации в соцсетях и комментарии для СМИ могут грозить серьезными последствиями.

Кроме того, в распоряжении редакции Nation News оказался документ, похожий на копию служебной записки. Ее автором указан первый проректор РГПУ имени Герцена Владимир Лаптев, а адресатом значится начальник управления по связям с общественностью вуза Владимир Летуновский. В документе говорится об «особом режиме информационной безопасности» на фоне сложившейся ситуации. В одном из пунктов содержится рекомендация для преподавателей вуза воздержаться от комментариев прессе.

«В пресс-службе университета заявили, что никакого отношения к бумаге, которая оказалась в распоряжении Nation News, они, понятное дело, не имеют», — передает издание.

Издание отмечает, что неоднократно обращалось в пресс-службу РГПУ за разъяснениями по ситуации вокруг Вишневского. Журналисты и неравнодушные горожане призывали руководство вуза более внимательно относиться к жалобам, которые поступают от студентов. Однако университет, судя по всему, не торопится принимать меры. По информации издания, возможно, избежать ответственности преподавателю помогает его многолетняя дружба с ректором РГПУ Сергеем Богдановым, о которой рассказывали девушки, обвинившие депутата городского Закса в домогательствах.

Напомним, депутат петербургского Заксобрания Борис Вишневский, который преподает в РГПУ имени Герцена, оказался в центре скандала, связанного с харассментом. Выпускница вуза обвинила его в домогательствах. Письмо бывшей студентки РГПУ опубликовало Nation News. Сам Вишневский в разговоре с корреспондентом издания заявил, что письмо является неправдой и он его не комментирует.

Позже ФАН опубликовал письмо от девушки по имени Алина, в котором содержался рассказ, как она, будучи студенткой, также стала жертвой домогательств со стороны преподавателя Вишневского.

Федеральное агентство новостей запустило опрос о харассменте, в котором на условиях анонимности могут принять участие все, кто пострадал от домогательств или стал их свидетелем.