Россияне заметили на Крымском мосту мчащийся двухэтажный поезд

Симферополь, 4 декабря. Жители Крыма обратили внимание на двухэтажный поезд, мчащийся по мосту через Керченский пролив. Крымчане выложили видеосвидетельства увиденного в Сеть.

На видеозаписях можно увидеть едущий по Крымскому мосту железнодорожный состав с несколькими пустыми двухэтажными вагонами, на которых заметны эмблемы «Крымской железной дороги».

Очевидцам удалось снять с разных ракурсов новые пассажирские поезда на Крымском мосту. Это тестовые поездки, пока составы курсируют без пассажиров. Но чего-то всем уже очень не терпится ????#Крым #Крыминформ #Крымскиймост #поезда #испытания pic.twitter.com/ZgIAfw1DQ1 — Крыминформ (@crimeainform) December 4, 2019

Как сообщает «Крыминформ», на видеозаписях запечатлен тестовый запуск состава, уже в декабре будет открыто железнодорожное сообщение по мосту. На данный момент инженеры проверяют работу автоматики на станциях.

Ранее ФАН сообщал, что почти все билеты на поезд до Крыма уже распроданы. Первый состав, следующий в Севастоополь, отправится из Санкт-Петербурга 23 декабря, а 24 декабря до Крыма смогут добраться жители столицы. Продажа билетов на поезд началась 8 ноября.

По информации «Крымской железной дороги», поезд сообщением Санкт-Петербург — Севастополь лидирует по продажам билетов среди всех железнодорожных составов, которые проследуют по Крымскому мосту в новогоднюю ночь.

Мост через Керченский пролив, соединяющий Крым с Таманским полуостровом, открыли в мае 2018 года. Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии запуска автомобильной части моста. Эта переправа является самой длинной в России. Протяженность Крымского моста составляет 19 километров.