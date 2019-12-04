Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Россияне заметили на Крымском мосту мчащийся двухэтажный поезд

281
0 Оставить комментарий

Россияне заметили на Крымском мосту мчащийся двухэтажный поезд

Симферополь, 4 декабря. Жители Крыма обратили внимание на двухэтажный поезд, мчащийся по мосту через Керченский пролив. Крымчане выложили видеосвидетельства увиденного в Сеть.

На видеозаписях можно увидеть едущий по Крымскому мосту железнодорожный состав с несколькими пустыми двухэтажными вагонами, на которых заметны эмблемы «Крымской железной дороги».

Как сообщает «Крыминформ», на видеозаписях запечатлен тестовый запуск состава, уже в декабре будет открыто железнодорожное сообщение по мосту. На данный момент инженеры проверяют работу автоматики на станциях.

Ранее ФАН сообщал, что почти все билеты на поезд до Крыма уже распроданы. Первый состав, следующий в Севастоополь, отправится из Санкт-Петербурга 23 декабря, а 24 декабря до Крыма смогут добраться жители столицы. Продажа билетов на поезд началась 8 ноября.

По информации «Крымской железной дороги», поезд сообщением Санкт-Петербург — Севастополь лидирует по продажам билетов среди всех железнодорожных составов, которые проследуют по Крымскому мосту в новогоднюю ночь.

Мост через Керченский пролив, соединяющий Крым с Таманским полуостровом, открыли в мае 2018 года. Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии запуска автомобильной части моста. Эта переправа является самой длинной в России. Протяженность Крымского моста составляет 19 километров.

infox - new
Источник: Крыминформ
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров