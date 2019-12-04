Три тысячи номеров фейков и русофобии

Известное российское либеральное издание «Новая газета», которое давно уже является постоянным антигероем публикаций Федерального агентства новостей, отмечает юбилей. «Новая» гордо сообщает о выпуске трехтысячного номера (так это или нет, мы не стали проверять, хотя, возможно, зря, учитывая нездоровую любовь этого издания к фейкам).

Одним из первых «Новую газету» поздравил ее многолетний автор и (сюрприз!) также постоянный антигерой публикаций ФАН — депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский (да, вы не ошиблись, тот самый, которого подозревают в домогательствах к молоденьким студенткам).

Ну что ж, как говорится, подобное тянется к подобному. Вот как поздравляет Вишневский родную для него «Новую газету»:

«Дорогие друзья (да что это я — братья и сестры!) из «Новой газеты»! С 3000-м номером нас! Как же радостно быть маленькой частичкой нашего замечательного коллектива! Счастлив, что моя жизнь прочно связана с «Новой газетой» уже двадцать лет. «Помни, Вишневский: депутат ты — временно, а обозреватель «Новой» — это судьба!» — учил меня когда-то мой друг и лучший главный редактор на свете Дмитрий Муратов. У нас те же буквы, но другие слова. С праздником, мои дорогие!»

ФАН просто не может не присоединиться к этому трогательному посланию, тем более что с заявлением «обозреватель «Новой» — это судьба» в сущности не поспоришь. Это действительно судьба — вести антироссийскую деятельность, публиковать потоки фейков, разжигать ненависть и нарушать законы РФ.

В связи с юбилеем ФАН напоминает о главных фейках, публикацией которых отличились журналисты «Новой газеты» в последние два года.

Во славу ИГИЛ (организация запрещена в РФ)

Последний по времени и один из самых опасных по своей антироссийской сути — знаменитый фейк «Новой газеты» о якобы «зверствах» россиян в Сирии, который помог ФАН разоблачить сотрудничество журналиста этого издания Дениса Короткова с террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ).

Отметим, для иллюстрации своих фейковых расследований Коротков использовал обыкновенный фотомонтаж при помощи одной из самых заурядных программ уровня Photoshop. На снимке, который журналист «Новой» приложил к своему псевдорасследованию (оплаченному обвиненным в РФ в тяжких преступлениях беглым экс-олигархом Михаилом Ходорковским), присутствует фотомонтаж с изображением людей, якобы позирующих на фоне повешенного за ноги человека. На оригинальном снимке никакого «повешенного» не было, а был трофейный флаг «Исламского государства».

Грубость этой подделки — еще одно яркое свидетельство опасной любви журналистов «Новой газеты» к ИГИЛ и другим террористам, о чем ФАН неоднократно сообщал. Наше издание готово с фактами в руках доказать истинность обвинений, предъявленных «Новой газете».

Так что, как говорится, встретимся в суде.

Фейки льются рекой

Впрочем, распространять фейки для «Новой газеты» — дело привычное, отрабатываемое годами.

Напомним некоторые вехи этого позорного пути.

В июле 2019 года издание выдумало «проблемы», якобы возникшие при ремонте российского авианосного крейсера «Адмирал Кузнецов» на судоремонтном заводе №10. В «расследовании» фигурировали даже зловещие «зараженные радиацией» костюмы. Вот только на беду «фейкометов» из «Новой» на «Кузнецове» никогда не было атомного реактора. Поняв, что ложь разоблачена, газета быстро «перековалась» и заявила, что речь шла о другом корабле — атомном крейсере «Петр Великий». Но и это оказалось враньем, которое тут же было разоблачено.

В октябре 2018 года «Новая» опубликовала статью «Особо важное убийство», в которой содержалась изначально лживая информация о якобы «найденном» журналистами издания организаторе убийства следователя Евгении Шишкиной. Материал оказался чистым фейком, и вскоре газета сама была вынуждена его опровергать.

В апреле 2017 года издание распространило лживую информацию о якобы преследованиях и пытках представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне. На поверку все оказалось ложью, и упомянутый в псевдорасследовании основатель проекта GayRussia Николай Алексеев даже подал в суд на оклеветавшее его издание.

Фейк об убитых в ЦАР журналистах

В июле этого года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла очередной фейк «Новой газеты», касающийся убийства в Центральноафриканской Республике в 2018 году российских журналистов Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко.

«Новая газета» распространила лживую информацию, что личные вещи убитых в ЦАР журналистов якобы на тот момент так и не передали в Москву. Захарова назвала это заявление примером очередного вранья, характерного для освещения в ряде СМИ темы гибели российских журналистов.

«Выбор сделан в пользу фейка», — оценила поведение «Новой газеты» Захарова.

Фейк почти невинный

А вот один из последних разоблаченных фейков «Новой газеты», который на фоне других выглядит почти невинным. Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская опровергла ложь «Новой», что она якобы обратилась в полицию и прокуратуру с просьбой проверить спектакли Театра.doc.

«Я никогда не обращалась и не намерена обращаться в правоохранительные органы с просьбой провести проверку тех или иных организаций культуры. <…> Это ложь», — написала Ямпольская в Facebook.

Резюмируя сказанное

На сегодняшний день «Новая газета» является настоящим заслуженным «фейкометом» — в полном смысле слова конвейером по распространению недостоверных новостей. Причем делается это явно не просто так, а за деньги иностранных государств, зарубежных фондов и таких врагов России, как Михаил Ходорковский.

Что ж, новому-старому главреду «Новой газеты» Дмитрию Муратову (о том, как его «избирали», читайте в расследовании ФАН) самое время задуматься — не станут ли сотрудники его издания первыми, к кому будет применена новая редакция закона о СМИ-иноагентах (о чем, в частности, рассказал политолог Руслан Осташко).

Также напомним: «Новая газета» постоянно служит первоисточником, на который ссылаются так называемые оппозиционеры. Эту газету нежно любят Алексей Навальный, а также его подручные Леонид Волков и Любовь Соболь. В любви к изданию расшаркивается обвиненный в харассменте Борис Вишневский. «Новая» пытается отмыть от скандала депутата питерского Закса Максима Резника и так далее.

Похоже, любая информация «Новой газеты» может оказаться вбросом — намеренным, направленным на разжигание протестных настроений внутри страны и на то, чтобы опорочить Россию на международной арене.

Так что поздравляем «Новую газету» с трехтысячным номером в жанре «соврамши» и призываем: образумьтесь, пока не стало слишком поздно.

1 Организация запрещена на территории РФ.