Дамаск, 4 декабря. Сирийская правительственная армия восстановила контроль над тремя деревнями в районе Идлиба после ожесточенных боев с террористами запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры»1 и союзным ей бандформирований. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Напомним, что незаконные вооруженные группировки начали широкомасштабное наступление на позиции армии Дамаска, которые расположились в ряде освобожденных деревень и населенных пунктов Идлиба.

По словам местного источника, сирийская правительственная армия успешно отбила атаку боевиков на своих участках, а затем предприняла контратаку и уничтожила большую часть бронетехники боевиков.

Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), базирующаяся в Лондоне, признала ликвидацию 33 нападавших террористов.

Последнее столкновение между сирийской правительственной армией и боевиками является самым жестоким, поскольку соглашение о прекращении огня в регионе было объявлено 31 августа после успешных переговоров между лидерами России и Турции.

Ранее стало известно, что сирийская правительственная армия освободила сирийский город Иджаз, расположенный в восточной части провинции Идлиб.

Напомним, что САА продолжает уничтожать оплоты террористов в районах провинций Хама и Идлиб. Операции сирийской правительственной армии проводятся по нескольким направлениям одновременно. в данный момент все противостояния с незаконными вооруженными группировками прошли успешно. Есть все шансы на то, что Дамаску удастся вернуть все законные территории республики и освободить оккупированные регионы от террористов.

На прошлой неделе корреспонденты Федерального агентства новостей получили свидетельские показания, подтверждающие участие США в создании, поддержке и финансировании ИГИЛ11. Кроме того, стало известно, что на протяжении многих лет либеральные журналисты работают на террористов ИГ1. Были получены доказательства того, что сотрудник «Новой газеты» Денис Коротков, а также беглый олигарх Михаил Ходорковский сотрудничали с террористами ИГИЛ.

1 Организация запрещена на территории РФ.