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Юрий Антонов рассказал, как лечил страшную боль «шаманскими действиями»

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Юрий Антонов рассказал, как лечил страшную боль «шаманскими действиями»

Москва, 4 декабря. Певец и композитор Юрия Антонов впервые вышел в свет после серьезной травмы ноги. Артист признался, что испытывает сильную боль, но просто не мог не приехать на юбилей Кати Лель. 

«У меня страшно болит колено: разрыв связок, проблемы с мениском. Врачи говорят, что нужно лежать в койке, но из уважения не могу не посещать некоторые события», — объяснил 74-летний артист.

По словам музыканта, медики прописали ему курс уколов, но больше медикаментов ему помогли «шаманские действия». Он объяснил, что старается не думать о боли.

«И знаете, эти шаманские действия помогают, потому что недели полторы назад было куда хуже», — признался Антонов.

Недавно он появился на одной из музыкальных премий, где был бодр, почти не хромал и активно общался с другими гостями и журналистами. В беседе с KP.RU музыкант заявил, что самочувствие у него нормальное, хотя, конечно, никто с годами моложе не становится. Кроме того, он посетовал на плохую погоду, из-за которой мерзнет.

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