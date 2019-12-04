В России упростили почтовые переводы до 15 тысяч рублей

Москва, 4 декабря. Госдума приняла закон, упрощающий почтовые переводы. Авторами инициативы выступили депутаты, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Согласно документу, речь идет о праве «Почты России» проводить упрощенную идентификацию граждан при отправлении и получении переводов в пределах 15 тысяч рублей. Это означает, что воспользоваться такой услугой теперь можно будет удаленно, указав фамилию, имя, отчество, а также серию и номер паспорта.

В настоящий момент, помимо вышеперечисленных данных обратившийся должен, в том числе предоставить сведения о гражданстве, дате рождения, адресе места жительства или места пребывания, а также идентификационном номере налогоплательщика (ИНН).

«Принятие такого решения позволит обеспечить дальнейшее развитие такого вида услуг почтовой связи. Появляется возможность внедрять цифровые продукты и сервисы, популяризировать у граждан осуществление переводов через «Почту России», — рассказал в беседе с ФАН депутат Сергей Вострецов.

Кроме того, это дополнительные возможности для наших граждан, отметил парламентарий.