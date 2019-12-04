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Экс-депутат Рады признал вину в нападении на российское посольство в Киеве

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Экс-депутат Рады признал вину в нападении на российское посольство в Киеве

Киев, 4 декабря. Бывший депутат Верховной рады Украины Николай Рудьковский, в отношении которого возбуждено уголовное дело о нападении на российское посольство в Киеве в июне 2014 года, признал свою вину.                                                            

Ранее было объявлено, что его дело рассмотрят в особом порядке. Он предполагает, что суд вынесет более мягкое наказание обвиняемому при условии, что тот полностью признает вину в совращении преступления. Рудьковский заявил, что суть обвинений понимает.                                                                                                                                   

«Я полностью признаю свою вину в содеянном, согласен с обвинением, приношу свои извинения. Я прошу рассмотреть дело в особом порядке. Я и адвокаты готовы к этому процессу», — отметил он.                     

Николая Рудьковского обвиняют в участии в нападении на посольство России в Киеве, которое было совершено 14 июня 2014 года. Рудьковского и нескольких членов запрещенной в РФ украинской националистической организации «Правый сектор»1 обвиняют в нанесении серьезного ущерба фасаду здания. По данным следователей, радикалы забрасывали здание яйцами, краской и кусками брусчатки.

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко ранее сообщила, что шестерым фигурантам уголовных дел о нападениях на посольство России в Киеве предъявлено заочное обвинение.                                                        

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: РИА Новости
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