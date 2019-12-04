Зеленский рассчитывает на большой обмен удерживаемыми лицами в Донбассе до Нового года

Киев, 4 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на большой обмен удерживаемыми лицами в Донбассе до Нового года. Об этом он сказал во время брифинга по итогам переговоров с главой правительства Швеции Стефаном Левеном.

По словам Зеленского, вопрос обмена будет поднят на саммите «нормандской четверки» в Париже.

«Я хотел бы, чтобы Новый год наши люди встречали со своими семьями на Украине. Для меня это очень личный вопрос. Я действительно очень хочу большого обмена», — цитирует слова Владимира Зеленского ТАСС.

Кроме того, президент Украины заявил, что готов к обсуждению вопроса о выборах в Донбассе. Он выразил уверенность, что на встрече в «нормандском формате» эта тема будет поднята. При этом Зеленский подчеркнул, что выборы в Донбассе должны проходить в соответствии с украинским законодательством. Он отметил, что для Киева «это самое важное».

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что проект решения по итогам саммита в «нормандском формате» предполагает «фиксацию достижений» в Донбассе и не будет содержать амбициозных положений. Встреча России, Украины, Германии и Франции на высоком уровне состоится 9 декабря в Париже.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донбасс не согласился с новым руководством страны, которое пришло к власти в результате госпереворота. В ответ на это ВСУ начали так называемую АТО, позднее переименованную в Операцию объединенных сил, против ДНР и ЛНР. По информации ООН, жертвами гражданской войны на Украине стали более 13 тысяч человек. «Нормандский формат» существует с 2014 года — тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии главы четырех стран впервые обсудили урегулирование ситуации в Донбассе.