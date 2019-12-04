Украина продлила спецпошлины на российские товары до декабря 2020 года

Киев, 4 декабря. Кабинет министров Украины продлил действие спецпошлин в отношении российских товаров до 31 декабря 2020. Об этом рассказал в среду депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

По его словам, Киев продлил на 12 месяцев действие пошлин против российских товаров до 31 декабря 2020 года. Украинские власти приняли соответствующее решение в ответ на аналогичные действия Москвы, уточнил он в своем Telegram-канале.

Напомним, с начала 2016 года в связи со вступлением в силу экономической части Соглашения об ассоциации Украины с Европейским союзом (ЕС) российская сторона для защиты своих экономических интересов приостановила действие соглашения о зоне свободной торговли с Украиной. Так, на Украину распространилось продовольственное эмбарго, введенное Кабмином РФ в ответ на рестрикции европейских государств в отношении России.

Киевские власти приняли постановление «О запрете ввоза на таможенную территорию товаров происхождением из России», которое вступило в силу 10 января 2016 года. Затем Украина неоднократно вводила новые пошлины и эмбарго на российские товары. Кроме того, 1 августа вступили в силу введенные правительством Украины специальные пошлины на импорт из России дизельного топлива и сжиженного газа (СПГ).