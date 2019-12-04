Стрельба в Перми в микрорайоне Гайва унесла жизнь одного человека. События дня. ФАН-ТВ

Мужчина открыл стрельбу по прохожим в Перми Тревожный день сегодня выдался у некоторых жителей Перми. На улицах микрорайона Гайва в первой половине дня прогремела стрельба, ее жертвой стал один человек. По данным регионального Следкома, огонь открыл 50-летний местный житель после того, как изрядно перебрал со спиртными напитками или же другими одурманивающими веществами (это еще предстоит выяснить). Сперва мужчина сделал несколько выстрелов в собственной квартире, а затем вышел во двор, где его мишенью стали уже соседи и машины. Неадекватный стрелок в итоге убил проходившую мимо женщину и ранил двоих мужчин: один из них попал под раздачу волей случая, другим оказался сотрудник Росгвардии. Наряд силовиков задержал преступника. Пострадавших доставили в больницу, их жизни вне опасности. Чуть позже выяснилось, что оружием убийца владел незаконно, а ранее уже был судим (по некоторым данным за продажу наркотиков). Какими были истинные мотивы кровопролития пока не известно, криминалисты устанавливают детали происшествия.

В Совфеде оценили возможные санкции Германии против США Контрсанкции Германии против США станут примером для ЕС на пути к реальной энергонезависимости. Если, конечно, будут приняты. Такое мнение в интервью Федеральному агентству новостей выразил российский сенатор Владимир Джабаров. В частности, речь идет о недавних заявлениях из немецкого парламента: глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст раскритиковал позицию США по «Северному потоку — 2». И, если Вашингтон введет санкции против проекта, Берлин задумается об ответных мерах. Ведь покупать американский газ (вместо российского) немцы, похоже, не намерены. «Я надеюсь, что американцы образумятся. Нельзя так бесцеремонно вмешиваться в коммерческие проекты других стран и навязывать свой дорогой газ. Ни один нормальный покупатель на рынке не будет покупать дорогие яблоки, когда рядом точно такие подешевле», — заявил Владимир Джабаров, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам. Напомним, что власти США стремятся если не сорвать, то хотя бы замедлить строительство «Северного потока — 2». В Конгрессе уже появился законопроект о санкциях против ряда компаний-участников проекта. Причем Штаты заявляют, что борются за энергонезависимость ЕС от России, хотя сама Европа, кажется, не очень в этом нуждается.

В России создадут проект газопровода через Монголию Пока не утихают страсти по «Северному потоку», в планах у «Газпрома» и Минэнерго России разработка еще одного газопровода. На сей раз через Монголию в Китай. О том, что рабочая группа появится уже в ближайшее время, рассказал вице-премьер нашей страны Алексей Гордеев. Напомним, что другой крупный проект стартовал буквально на днях. Речь, конечно же, о газопроводе «Сила Сибири», проложенном в Поднебесную через Якутию, а также Иркутскую и Амурскую области. В церемонии запуска участвовали лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин. «Сила Сибири» рассчитана на бесперебойные поставки почти 40 млрд кубометров газа в год. Москва и Пекин убеждены, что такое сотрудничество в энергетике выведет отношения стран на новый уровень.