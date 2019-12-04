В Госдуме рассказали о защите прав граждан, работающих удаленно

Госслужащие, бухгалтеры, программисты по всей России смогут исполнять свои обязанности удаленно, когда в законодательстве появятся подробные положения о дистанционной работе. Такое мнение в интервью с корреспондентом Федерального агентства новостей озвучил депутат Госдумы Андрей Исаев.

Первый заместитель руководителя фракции «Единой России» рассказал, как с течением времени изменились требования работодателей, чьи права защитят новые поправки в законодательство и на кого они распространятся.

— Андрей Константинович, не так давно вы говорили о необходимости разработки «полноценной» главы Трудового кодекса о защите прав тех, кто работает дистанционно. Не могли бы вы рассказать подробнее, о каком регулировании идет речь? Что изменится?

— Стандарт, к которому мы привыкли, — это присутствие человека на рабочем месте. Например, прогул — это однократное нарушение, которое дает работодателю право и возможность тут же уволить сотрудника, отсутствовавшего свыше четырех часов без уважительной причины.

Сейчас жизнь меняется таким образом, что приоритетом становится получение от сотрудника его труда. Это сдвиг в общественном сознании, и поэтому тема дистанционной работы так важна. Она связана с модернизацией регулирования трудовых отношений. Все больше и больше людей начинают трудиться удаленно, но данная категория работников никак не определена в Трудовом кодексе.

— Как же тогда с ними оформляют трудовые отношения?

— Бывает, что им просто нелегально платят. Если с ними оформляются какие-то отношения, то в большинстве случаев это гражданско-правовой договор. Они выступают не в роли наемных работников, а в роли микропредпринимателей, которые за деньги оказывают некие услуги определенной фирме.

— В чем же разница?

— В этом случае человек лишается того набора прав, которые существуют у работающего по трудовому договору: права на отпуск, учет рабочего времени и оплату в случае превышения установленной нормы. Незащищены в полной мере права пенсионеров. Они не получают больничный лист. Заболел — твое личное дело. Не выполнил работу до конца — ничего не получил. Другими словами, эти люди выпадают из трудового регулирования. Хотя, по сути дела, они, может быть, выполняют те же самые функции, которые выполняли бы, если бы сидели в офисе. Разница только в том, что они используют современные технологии.

— Разве в Трудовом кодексе нет главы, посвященной удаленной работе?

— Она есть, но писалась в свое время для «надомников» — бабушек, которые сидят и вяжут носки. Моя бабушка долгое время работала заведующей цехом, а потом сама стала «надомницей»: приезжала, брала шерсть, ехала домой, вязала, сдавала продукцию и получала за это заработную плату. Она при этом была не в гражданско-правовых, а в трудовых отношениях. Она числилась работающей, ее трудовая книжка лежала на предприятии. Она получала зарплату, имела право на отпуск, на оплату больничного листа. Труд таких граждан уже описан в Трудовом кодексе. Нам сейчас надо также описать и труд тех, кто работает дистанционно, у кого платформенная занятость.

— В последнее время активно обсуждается разрешение чиновникам Московской области работать удаленно. Стоит ли в новых поправках прописать возможность работы на таких условиях для всех госслужащих страны?

— В законе о государственной службе есть общая норма, согласно которой на госслужащего распространяются все нормы Трудового кодекса, если соответствующим законом, нормативными документами органа, в котором человек работает, или трудовым договором не определено что-то иное. То есть, если мы прописываем такую возможность в Трудовом кодексе и руководство сочтет возможным применять подобного рода отношения внутри данного органа, оно будет иметь на это полное право.

— Решение будет принимать работодатель?

— Трудовой договор имеет две стороны — работодатель и работник. Они будут договариваться между собой: работают они в рамках этого правового поля или какого-либо другого, соглашаются они работать на этих условиях, оговоренных в Трудовом кодексе, или на каких-то иных.

— В отношении кого еще можно будет применять такие положения?

— В отношении, например, программистов, бухгалтеров, консультантов. Или преподавателей — они точно так же могут читать лекции, вести семинары, не находясь в помещении работодателя. Удаленная занятость сейчас может коснуться самых разных специальностей и профессий. И для того, чтобы защитить интересы людей, задействованных таким образом, она требует регулирования.