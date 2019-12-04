Эксперт уличил во лжи США из-за кражи сирийской нефти

США должны платить сирийскому государству за пользование нефтяными месторождениями, считает генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет делать с сирийской нефтью все, что захочет. Об этом он сказал в интервью журналистам после переговоров с генсекретарем НАТО.

По словам Трампа, Соединенные Штаты взяли под контроль месторождения сирийской нефти, с целью обеспечения победы над террористической группировкой «Исламское государство»1.

«ИГ1 [»Исламское государство», запрещено в РФ. — Прим. ФАН] пыталось сохранить контроль над нефтью, а теперь ее полностью контролируем мы. […]. По большому счету, единственные наши военнослужащие, которые остаются на этой территории, — это те, кто охраняет нефть. Нефть у нас, и мы можем делать с ней, что хотим», — отметил глава Белого дома.

Как утверждает Дмитрий Журавлев, в таком подходе США к грабежу сирийской нефти присутствует три составляющих элемента.

«Во-первых, отчего США стали бороться с нефтяным бизнесом ИГИЛ1 после его ликвидации. Они раньше уже заявляли, что его ликвидировали. Во-вторых, почему они не борются с ИГИЛ там, где нет нефти. США локализировали свои войска только вокруг нефтяных приисков. В-третьих, нефть принадлежит сирийскому государству. Непонятно на каком основании США, борясь с ИГИЛ, могут защитить нефть от террористов. К тому же почему США используют нефть, если она им не принадлежит. Даже если США используют нефть, то они должны платить сирийскому государству. Однако со стороны США никто не пытался это сделать», — заявил Журавлев в беседе с Федеральным агентством новостей.

Удивительно, что США взяли на себя право определять демократичность власти в Сирии, и при этом этим фактом обосновывают свою необходимость контроля нефтяных месторождений республики, объясняет политолог.

«Трамп заявил, что США будут контролировать нефтяные прииски до тех пор, пока в Сирии не наступит демократическая власть. Таким образом, они будут определять правильная или неправильная власть. США забрали у Сирии кошелек, но когда страна, по их мнению, будет хорошей, то может быть тогда они вернут этот кошелек. Вот их логика», — сообщил собеседник ФАН.

Напомним, Федеральное агентство новостей накануне опубликовало вторую часть собственного расследования о происходящем в Сирийской Арабской Республике. В материале были представлены показания свидетелей, которые доказывают, что США не боролись с терроризмом в Сирии, а участвовали в создании, поддержке и финансировании террористической организации. Кроме того, один из собеседников издания выразил уверенность, что в 2017 году в Заевфратье террористы ИГ «свои жизни на нефть поменяли: просто передали нефтяные поля курдам и американцам».

«ИГИЛ даже уходить с этих полей не потребовалось. Сидят там же, где сидели», — сказал Мухаммад Хусейн Ахмад, известный как «Охотник за ИГ».

В свою очередь, водитель нефтевоза, который занимался незаконной транспортировкой сирийской нефти в Ирак, рассказал журналистам, что перевозил «черное золото» с месторождения «Аль-Омар» в Заевфратье дважды в неделю. В 2016 году, когда мужчина получил эту «работу», месторождения в Дейр-эз-Зоре, в том числе «Аль-Омар», находились под контролем боевиков ИГ. По словам собеседника ФАН, с того момента «начальники» не менялись.

Отметим, что ФАН уже рассказывал, как происходит незаконная добыча нефти в САР под эгидой США. Стало известно, что более двух тысяч бойцов частной военной компании Academi, предыдущее название — Blackwater, были переброшены в провинцию Дейр-эз-Зор для обеспечения незаконного вывоза нефти из страны. Использование наемников помогает Вашингтону маскировать свое военное присутствие в Сирии.

В октябре 2019 года Минобороны РФ предоставило снимки космической разведки, на которых запечатлено, как сирийскую нефть и до, и после разгрома террористов в Заевфратье добывали и вывозили из САР под охраной американских военнослужащих. По информации оборонного ведомства, под охраной солдат США и сотрудников американских ЧВК бензовозы с нефтяных полей восточной Сирии направляются контрабандой в другие государства.

Напомним, нефтяная инфраструктура САР оказалась в руках разрозненных террористических группировок в результате начавшихся боевых действий в стране. А в 2017 году нефтяные поля перешли под контроль курдов в ходе сделки с ИГИЛ: провинция Дейр-эз-Зор, а также граничащие с ней районы провинций Хомс, Ракка и Хасака стали основой нефтяного бизнеса террористов.

В первой части расследования ФАН были обнаружены связи сотрудника «Новой газеты» Дениса Короткова с ИГ. Бывший боевик рассказал, что общался с этим журналистом, когда занимался пропагандой для террористов. Кроме того, выяснилось, что работник «Новой» работал с джихадистами по заказу беглого олигарха Михаила Ходорковского. По словам знакомого журналиста, деньги у Короткова появлялись сразу после поездок на форумы в Европу, организованных олигархом.

1 Организация запрещена на территории РФ.