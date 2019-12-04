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Песков прокомментировал закон о переносе полной компенсации советских вкладов

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Песков прокомментировал закон о переносе полной компенсации советских вкладов

Москва, 4 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о переносе начала выплат компенсаций дореформенных вкладов граждан в Сбербанке, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

На этой неделе президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке до 1 января 2023 года начала действия закона «О базовой стоимости необходимого социального набора», предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов россиян в Сбербанке.

Журналисты поинтересовались у представителя Кремля, при каких условиях может произойти более быстрая компенсация советских вкладов.

«Закон подписан, закон вступит в силу, поэтому при каких условиях может измениться ситуация и потребуется ее новое законодательное оформление, я сейчас не могу сказать», — сообщил Песков.

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