Песков прокомментировал закон о переносе полной компенсации советских вкладов

Москва, 4 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о переносе начала выплат компенсаций дореформенных вкладов граждан в Сбербанке, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

На этой неделе президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке до 1 января 2023 года начала действия закона «О базовой стоимости необходимого социального набора», предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов россиян в Сбербанке.

Журналисты поинтересовались у представителя Кремля, при каких условиях может произойти более быстрая компенсация советских вкладов.