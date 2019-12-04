Мать устроившего стрельбу в Перми рассказала о странном звонке сына

Пермь, 4 декабря. Житель Перми звонил родным перед тем, как устроить стрельбу на улице города. Об этом рассказала мать стрелка.

Женщина сообщила о странном звонке сына. Также в ночь стрельбы мужчина позвонил дочери.

«Он мне позвонил примерно в 4 утра. Говорил, что вокруг него ходит какая-то ерунда. Я объяснила, что это происходит в его голове», — приводит KP.Ru слова матери стрелявшего.

По словам женщины, у сына несколько лет назад начались проблемы с наркотиками, он получил срок, но три года назад вышел на свободу. Предприниматель полтора года назад купил охотничье ружье, но оформил его на дочь из-за судимости, добавила мать. По ее словам, раньше сын увлекался охотой, но в последнее время перестал выбираться в лес, стал пить, «опустился, бороду отрастил».

По данным следствия, 50-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыл огонь по людям в Перми в среду утром. В результате случившегося погибла женщина, еще два человека получили ранения. Как сообщил НСН, жертвой стрелка стала его жена.

Возбуждены уголовные дела об убийстве из хулиганских побуждений, покушении на убийство двух человек из хулиганских побуждений, а также о посягательстве на жизнь правоохранителя, сообщил телеканал «360».

В социальных сетях ранее появились кадры с места стрельбы.