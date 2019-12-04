Москва, 4 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, вызывает ли у Кремля обеспокоенность новость о том, что НАТО планирует увеличить оборонные расходы, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Песков прокомментировал увеличение оборонных расходов НАТО.

«С одной стороны, понятно, это подтверждает нашу обеспокоенность в связи с деятельностью альянса, несмотря на звучащие некоторые весьма прагматичные заявления о необходимости выстраивания отношений с Россией и необходимости все-таки трезво взглянуть на вопрос, что же все-таки является угрозой для НАТО, откуда она проистекает», — подчеркнул Песков.

Он уточнил, что НАТО в отношении России «главным образом занимается сдерживающей деятельностью».

«Это не может не вызывать обеспокоенность. Подобные заявления и решения об увеличении бюджета лишний раз подтверждают это», — подчеркнул он.

Представитель Кремля напомнил: российский президент неоднократно акцентировал внимание на том, что «Россия не будет ввязываться в гонку вооружений и в гонку увеличения расходов, губительные для экономики».

«Путин неоднократно подчеркивал, что мы в данном случае действуем другим путем. Наши безопасность и паритет на целый ряд лет перспективно гарантированы, и Россия продолжает идти именно этим путем», — резюмировал он.

Ранее глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что распад Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) является поводом для увеличения расходов стран альянса на оборону.

Напомним, что 2 мая госсекретарь США Майк Помпео официально объявил о том, что Штаты выходят из договора. В Москве неоднократно указывали на то, что действия США ставят под угрозу всю систему глобальной безопасности. О недопустимости выхода США из ДРСМД также заявлял и Китай, который призвал американских партнеров сохранить договор.

Примечательно, что Столтенберг в свое время поддержал решение США выйти из ДРСМД. И он же позже отверг предложение России ввести мораторий на размещение ракет.