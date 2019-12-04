США, готовя санкции против Турции из-за Сирии, поддерживают террористов

Если сенат США одобрит санкции против Турции из-за антитеррористической операции в Сирии, то Вашингтон официально распишется в поддержке террористов. Такое мнение в комментарии Федерального агентства новостей высказал политолог Владимир Карасев.

Санкции против Турции

Комитет сената Соединенных Штатов по иностранным делам обсудит на следующей неделе законопроект о санкциях против Турции за антитеррористическую операцию против курдских боевиков и приобретение российских противовоздушных систем С-400. Об этом говорится на официальном портале комитета.

Ранее курдские террористы оккупировали часть сирийской территории под предлогом борьбы с «Исламским государством»1 (деятельность организации запрещена на территории РФ). В реальности же вооруженные формирования курдов включали террористов в свои ряды и выводили членов «Исламского государства» из Ракки и Дейр-эз-Зора на территорию баз Соединенных Штатов в Аш-Шаддади и Ат-Танф.

Если комитет одобрит законопроект санкций, то для вступления в силу потребуется также, чтобы он был принят полным составом сената и палатой представителей, а уже после — подпись президента США Дональда Трампа. При этом в конгрессе американского лидера критикуют за нежелание вводить против Турции дополнительные санкции.

Согласно законопроекту, США ограничат продажу Турции американского вооружения, а также вводят ограничительные меры против турецких официальных лиц, отвечающих за поставки оружия и для военной операции Анкары в САР.

США поддерживают террористов

Американское противодействие турецкой операции против террористических формирований наталкивает на мысли о сотрудничестве США и боевиков. Что и было доказано расследованием ФАН. Согласно ему, Вашингтон поддерживал курдских радикалов и боевиков «Исламского государства», помогал им поставками оружия, обеспечивал прикрытие с помощью беспилотников, а также ввозил в Сирию сотни наемников в обмен на сирийскую нефть.

Как отметил Владимир Карасев, американцы не раз угрожали президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану введением санкций из-за военного сотрудничества с Министерством обороны РФ, в том числе и по системе противоракетной обороны С-400.

«Но почему именно сейчас сенат США решил рассмотреть вопрос введения антитурецких санкций? Причина, на мой взгляд, следующая. Президент Турции не внял просьбам Дональда Трампа и продолжил операцию по зачистке сирийской территории от курдских боевиков. Можно не сомневаться в том, что сенат одобрит антитурецкие санкции. Тем самым еще один законодательный орган США официально признается в том, что террористы на территории Сирии финансируются и «крышуются» из Вашингтона», — пояснил Владимир Карасев.

По мнению политолога, Анкара не прогнется под санкции, и ответ Эрдогана может сильно огорчить не только Трампа, но и весь Североатлантический альянс. «Имея право вето в НАТО, Турция вполне может себе позволить заблокировать работу альянса, что может привести не только к смерти мозга, по меткому выражению президента Франции Эммануэля Макрона, но и к отмиранию других жизненно-важных органов», заключил эксперт.

Ровно неделю назад, 25 ноября, ФАН выпустил первую часть своего большого расследования о попытке захвата террористами «Исламского государства» целого государства – Сирии. Были получены доказательства того, что сотрудник «Новой газеты» Денис Коротков, а также беглый олигарх Михаил Ходорковский сотрудничали с «Исламским государством».

1 Организация запрещена на территории РФ.