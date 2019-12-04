Эксперт ответил на заявление посла Дании о давлении США по «Северному потоку — 2»

Москва, 4 декабря. Ведущий эксперт Фонда энергетической безопасности Игорь Юшков ответил на заявление посла Дании в РФ о влиянии американского фактора на строительство газопровода «Северный поток — 2».

По его мнению, высказывание датского посла странное и имеет мало общего с действительностью. В частности, эксперт не понимает, каким образом США могут повлиять на реализацию проекта. Вашингтон не имеет никакого отношения к «Северному потоку — 2», а санкции, которые, возможно, будут введены в 2020 году, коснутся только компанию, владеющей судами-трубоукладчиками.

«Непонятно зачем вообще Копенгаген решил комментировать эти санкции, которые если и будут введены, то только в 2020 году после завершения строительства «Северного потока — 2», — заключил Юшков, сообщает «Политпазл».

Ранее посол Дании в России Карстен Сенденгорд отметил, что проект строительства газопровода соответствует всем международным обязательствам и экологическим нормам, поэтому получил разрешение датских властей. Также, по его словам, США пытались повлиять на ситуацию, угрожая санкциями.

Напомним, Энергетическое агентство Дании выдало разрешение на прокладку газопровода «Северный поток — 2» к юго-востоку от острова Борнхольм в исключительной экономической зоне страны в Балтийском море.

В настоящее время «Северный поток — 2» уже построен на 80%. Проект предполагает строительство двух ниток газопровода через территориальные воды РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии в Балтийском море. Общая протяженность газопровода составит 1220 км.