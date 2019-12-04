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Кремль не располагает данными об убийстве гражданина Грузии в Берлине

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Кремль не располагает данными об убийстве гражданина Грузии в Берлине

Москва, 4 декабря. Кремль не располагает информацией по расследованию громкого убийства Зелимхана Хангошвили в Берлине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Накануне журнал Spiegel сообщил, что к этому преступлению, по данным немецких следователей, якобы причастны российские спецслужбы, поэтому теперь дело переходит в ведение Генпрокуратуры Германии.

«Мы абсолютно не в курсе этого происшествия. Мне нечего добавить. Следствие ведется в Германии. Мы не располагаем никакой информацией», — заявил Песков.

Он также заверил, что эти подозрения со стороны немецких властей не омрачат встречу Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Париже 9 декабря и не испортят атмосферу саммита «нормандской четверки».

«Там каких-то серьезных подозрений нет и быть не может. Это абсолютно беспочвенные предположения, и, собственно, эта тема как-то экзальтируется германскими СМИ, но это не значит, что дела обстоят именно так», — подчеркнул Песков. 

Напомним, Хангошвили был убит в берлинском районе Моабит 23 августа. Убийца выстрелил в него, а после скрылся на велосипеде. Позже в реке Шпрея правоохранители выловили пистолет, парик и велосипед, который мог использовать убийца. В рамках уголовного дела был задержан гражданин РФ, который отказался от дачи показаний. Хангошвили участвовал во второй чеченской войне и был одним из полевых командиров под контролем Шамиля Басаева. После военных действий работал в антитеррористическом департаменте МВД Грузии. Последние несколько лет жил в Берлине.

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