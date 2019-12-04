Сирия новости 4 декабря 19.30: теракт в Рас аль-Айне приписали курдским террористам, ИГ* атакует в Сирии и Ираке

Сирия, 4 декабря. Погибшие и раненые в результате теракта в Рас аль-Айне, террористы ИГИЛ1 нанесли удары в Сирии и Ираке, боевики расстреляли мирных жителей в Идлибе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостояли террористам в Идлибе.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ, запрещено в РФ): совершили за сутки пять нападений на силы безопасности Ирака, атаковали курдских боевиков в провинции Ракка, напали на правительственные силы и их союзников в Хомсе.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: вели борьбу с САА на юге Идлиба, расстреляли мирных жителей, чтобы занять их дом, убили военных САА при артиллерийском обстреле.

Курдские вооруженные формирования: подозреваются в организации теракта в Рас аль-Айне, атаковали армию Турции в Африне.

Провинция Алеппо

Курдские террористы осуществили успешное нападение на протурецкие силы на территории Африна. Как сообщает связанный с боевиками источник в Twitter (@Servanenefrine), в ходе нападение на базу турецких войск в районе деревни Гобеле в Алеппо был убит один турецкий солдат, еще двое получили ранения. Курдским боевикам удалось уничтожить артиллерийское орудие армии Турции.

Провинция Хомс

Аналитический источник в Twitter (@jacksanders1965) сообщает, что террористы ИГИЛ осуществили нападение на боевые формирования правительственных сил и их иранских союзников в районе станции нефтеперекачки Т3 в восточном Хомсе.

Медиаисточники группировки «Исламское государство» сообщают, что за минувшие трое суток в провинции Хомс погибли и получили ранения не менее 30 бойцов правительственных сил, при этом ИГИЛ потеряло 12 человек и несколько транспортных средств. Источник отмечает, что такая тактика является исключительно затратной для уцелевших отрядов ИГИЛ в сирийской пустыне, а цели этих нападений не ясны.

Провинция Идлиб

Правительственные войска ведут бои с силами террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» (операционный штаб «Аль-Фатх аль-Мубин») в окрестностях населенных пунктов Суруч и Рас аль-Вард. Как сообщает источник в Twitter (@Salah_Addin_), в ходе столкновений боевики расстреляли жителей одного из домов, чтобы занять его для обороны.

Боевая авиация нанесла удар по позициям боевиков в районе населенного пункта Серакиб в Идлибе, сообщает источник в Twitter (@no_itsmyturn).

Тем временем артиллерия боевиков сосредоточила обстрелы на формированиях САА к западу от города Абу-Духур в восточном Идлибе. Источник в Twitter (@humamisa) сообщает, что в результате обстрела погибли пять солдат САА и проправительственного ополчения, еще восемь военнослужащих получили ранения.

Провинция Ракка

Медиаисточники террористической группировки «Исламское государство» объявили, что за минувшие сутки террористы из «спящих ячеек» ИГИЛ на северо-востоке Сирии, в провинции Ракка и прилегающих районах, уничтожили 12 курдских боевиков из связанных с РПК вооруженных группировок. Информацию об этом приводит аналитический источник в Twitter (@jacksanders1965).

Провинция Хасака

Теракт с убитыми и ранеными произошел в городе Рас аль-Айн в провинции Хасака. Источники «Сирийской обсерватории по правам человека» (SOHR) сообщили, что в центре города взорвался заминированный автомобиль. В результате теракта пострадали по крайней мере шесть человека, еще двое погибли. Турецкие источники в социальных сетях связывают взрыв в Рас аль-Айне с деятельностью курдских террористов, связанных с «Рабочей партией Курдистана».

Напомним, за последнее время на севере Сирии произошел целый ряд терактов, направленных против бойцов протурецких формирований и турецких военных.

Ирак

Медиаисточники террористической группировки «Исламское государство» (запрещено в РФ) заявили, что боевики ИГ осуществили за минувшие 24 часа пять нападений на силы безопасности Ирака в провинции Дияла. Информацию об этом распространил аналитический источник в Twitter (@jacksanders1965). Утверждается, что на территории провинции ИГИЛ располагает силами в 50–70 боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.