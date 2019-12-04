Москва, 4 декабря. Госавтоинспекция МВД России объяснила отмену «площадки» на экзамене для получения прав. Как рассказал заместитель начальника ГУОБДД России Олег Понарьин, этап «площадка» исключается из испытаний, чтобы научить кандидатов ездить в реальных условиях и не дублировать внутренние экзамены автошкол.

Как объяснил специалист, задача ГИБДД — оценить возможности кандидата в водители управлять транспортным средством в реальных условиях. Как пишет РИА Новости, он напомнил, что внутренние экзамены в автошколах также сдаются на площадках. ГИБДД объяснила отмену «площадки» на экзамене для получения прав.

«Площадка занимает очень много времени, в том числе служебного времени наших сотрудников», — сказал он.

Решение ГИБДД исключить вождение на закрытых площадках на экзамене на водительские права основано на объективных причинах, уверен партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто. Водителям больше не придется сдавать вождение на закрытых площадках, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков.

По его словам, «площадка» будет исключена из экзамена для категорий B, C и D. Проект постановления об этом уже подготовлен и вскоре отправится на подпись к премьер-министру России Дмитрию Медведеву. По предварительной информации, новые правила вступят в силу с 1 октября 2020 года.

«ГИБДД России сейчас активно готовит целый ряд нормативно-правовых актов. Один из них касается правил проведения экзаменов. Здесь основное то, что исключается прием экзамена на закрытой площадке для категорий B, C и D. По предварительным данным, данное изменение вступит в силу с 1 октября 2020 года», — сказал Гиляков.

Решение ГИБДД отменить «площадку» на экзаменах на водительские права ГИБДД весьма спорное. Однако есть объективные причины, которые вызвали его, считает Игорь Моржаретто.

Как писала «Газета.ru», водители перестанут сдавать для получения прав «площадку» с 1 октября 2020 года.