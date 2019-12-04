Токаев отказался называть воссоединение Крыма с Россией «аннексией»

Нур-Султан, 4 декабря. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика не считает воссоединение Крыма с Российской Федерацией «аннексией».

«Во-первых, мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией. Что произошло, то произошло», — сказал Токаев Deutsche Welle в преддверии своего визита в Германию в ответ на вопрос о том, было ли напугано правительство Казахстана событиями на Украине.

Он подчеркнул, что «аннексия — это слишком тяжелое слово применительно к Крыму». Как указал Токаев, никакого страха никогда не было, так как у Казахстана с Россией абсолютно доверительные и добрососедские отношения. В беседе с журналистом он подчеркнул, что в республике изначально верили в мудрость и порядочность руководства России.

Напомним, воссоединение Крыма с РФ произошло в 2014 году по итогам народного референдума. Процедура голосования была проведена в соответствии со всеми нормами международного права и Уставом ООН. На это неоднократно указывала Москва. Однако киевская власть, которая установилась на Украине после государственного переворота в 2014 году, продолжает называть полуостров временно «оккупированной территорией». Об этом напоминает «Газета.ru».

В свою очередь, российский президент Владимир Путин не раз заявлял, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт окончательно и не подлежит обсуждению.