Миро объяснила, почему Собчак не пустила Богомолова в свой особняк

Москва, 4 декабря. Блогер Лена Миро резко высказалась о гостевом браке журналистки Ксении Собчак и театрального режиссера Константина Богомолова. Она убеждена, что ведущая не собиралась съезжаться с новым супругом и оставила сына на матери и нянях, чтобы спокойно заниматься своими делами.

Недавно мать Собчак Людмила Нарусова призналась, что ее дочь не живет с Богомоловым. По ее словам, журналистка переехала со своим сыном к ней в дом. Миро же уверена, что Собчак отправила Платона и его нянь к бабушке, а сама живет, «таскаясь по презентациям и другим пьянкам».

По словам блогера, Нарусова — человек советского воспитания — выгораживает дочь, и ей стыдно признаться, что не смогла воспитать Собчак «серьезным, ответственным человеком».

«Собчак не живет не с мужем. Собчак не живет с сыном. Конечно, это всего лишь мое предположение, но — елы-палы! — в целом особняке не нашлось письменного стола и спального места для малогабаритного Костика с его рюкзачком с тремя футболками? Серьезно?» — пишет в «Живом журнале» блогер.

Миро уверена, что публика не любит звезд-кукушек, а Собчак нуждается в славе, поэтому ей порой приходится строить из себя образцовую мать и публиковать в социальных сетях фото и видео с сыном.

«Ксения — … рассчитанная. Ей нужна лояльность толпы, она ее боится и ненавидит. И вместо правды, о которой я писала, Собчак резко стала делать вид, что занята ребенком, несмотря на свой новый брак», — добавила Миро.

Она также считает, что аудитория «блондинки в шоколаде» — «эскортограм», в котором просто нельзя не быть примерным родителем, отметил «Царьград».