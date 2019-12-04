Курды и ИГ в Сирии не будут работать для США бесплатно, заявил эксперт

Москва, 4 декабря. США при помощи курдских бандформирований и ЧВК хотят отнимать ресурсы у сирийского правительства Башара Асада как можно дольше. Об этом журналистам рассказал доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

Эксперт обратил внимание на то, что глава вашингтонской администрации Дональд Трамп является не политиком, а бизнесменом.

«В его [Трампа] заявлениях часто проскальзывают истинные мотивы планов Белого дома — так произошло и сейчас. США выстраивают теневую политику на Ближнем Востоке, основанную на крови и подконтрольных им террористических группировках, а также бандформированиях», — указал Перенджиев.

При этом он уточнил, что никто из «союзников» США не будет работать бесплатно — они хотят оружие и вознаграждение. В противном случае, по его словам, Вашингтон растеряет всех своих помощников, пишет «Экономика сегодня».

Аналитик также указал, что получить деньги можно только разграблением нефти на сирийских месторождениях, которые американцы отняли сразу с добывающей инфраструктурой.

«Штаты демонстрируют, что намерены и дальше за счет грабежа месторождений финансировать силы, которые будут расшатывать ситуацию на Ближнем Востоке», — подытожил он.

Напомним, американские власти при активной поддержке курдских боевиков, которые сотрудничают с «Исламским государством»1 (запрещена в России), противозаконно добывают сирийскую нефть и вывозят ее из САР в другие государства. Вашингтон поясняет свои действия «охраной» части территорий Сирии от боевиков. Минобороны России опубликовало фотографии со спутника, которые доказывают причастность США к противоправным и преступным действиям в САР.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало вторую часть расследования, в котором говорится о связях американцев и боевиков в Сирийской Арабской Республике. Американская сторона поставляет террористам инструкторов, обеспечивает оружием, беспилотниками и наемниками в обмен на сирийские природные ресурсы. ФАН удалось получить показания свидетелей, подтверждающие участие США в создании, поддержке и финансировании террористов «Исламского государства».

В первой части расследования говорилось о связях беглого олигарха Михаила Ходорковского и сотрудника «Новой газеты» Дениса Короткова с ИГ1. В частности, среди вещей террористов был найден номер телефона российского журналиста.

1 Организация запрещена на территории РФ.