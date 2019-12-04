Актриса из «Молодежки» рассказала, почему отказалась переспать с Машковым

Москва, 4 декабря. Звезда популярного сериала «Молодежка» Серафима Низовская поделилась откровениями по поводу отношений с именитым актером Владимиром Машковым.

По словам актрисы, Машков заметил ее на съемках и стал предлагать встретиться в интимной обстановке. Однако Низовская сразу отвергла артиста, поставив его на место.

«Машков — прекрасный артист, уникальный партнер, тонкий человек, только кобель. Он думает, что каждая мечтает с ним переспать. Да, он пытался за мной ухаживать и предлагал встретиться наедине, но я поставила его на место. На тот момент я развелась с отцом своего младшего сына Савелия, но это не значит, что я, простите, шалава. Я — взрослая женщина, мать, у меня двое детей, и в конце концов у меня все нормально с женской честью», — рассказала Низовская журналу «Экспресс-газете».

Актеры познакомились на съемках многосерийного фильма «Григорий Р.» Известный артист якобы сразу начал оказывать знаки внимания Низовской, но получил от актрисы отказ.

На съемках фильма «Григорий Р.» Машков обратил внимание и на другую актрису — Маргариту Литовченко, которая играла сестру милосердия, но пока неизвестно, чем закончились их отношения.

«Во время перерыва я взяла хлеб и решила накормить птиц, Владимир Машков пошел за мной… Внимательно наблюдал, как я зову птиц… Стоял и улыбался. Сказал, что птицы дикие и у него не получилось их покормить. Мы стали общаться. Он очень харизматичный человек», — поделилась Литовченко.

Владимир Машков известен своими многочисленными романами, которые всегда обрастают обилием слухов. Только в законный брак знаменитый актер вступал четыре раза.