Ургант объяснил «опоздание» Шипулина на встречу со школьниками «штрафным кругом»

Москва, 4 декабря. Олимпийский чемпион по биатлону, депутат Госдумы Антон Шипулин стал героем одной из шуток очередного выпуска программы «Вечерний Ургант». Иван Ургант и Дмитрий Хрусталев обратили внимание на новость о встрече спортсмена со школьниками в Краснотурьинске.

Как сообщали СМИ, учеников одной из школ Краснотурьинска отправили встречать Шипулина на улицу в сорокаградусный мороз. По информации прессы, дети ждали спортсмена более получаса, так как он задержался. Шипулин, узнав об этом, заявил, что не понимает, зачем нужно было отправлять школьников на улицу к его приезду. При этом он подчеркнул, что на встречу не опоздал.

Ситуация стала объектом для шуток в «Вечернем Урганте». Хрусталев поинтересовался, почему дети ждали спортсмена на морозе. Ургант объяснил «опоздание» Шипулина.

«Потому что Антон, пока ехал, на пути не выбил все пять мишеней, пришлось штрафной круг ему перед школой по кольцевой автодороге…» — сказал Ургант.

Напомним, Антон Шипулин стал депутатом Госдумы, победив на довыборах в нижнюю палату парламента. О планах идти в Госдуму он официально заявил после завершения спортивной карьеры. Чемпион Олимпийских игр 2014 года по биатлону объявил о завершении спортивной карьеры в конце 2018 года. Шипулин в составе сборной России завоевал золотую медаль в эстафете на домашних Играх-2014, бронзовую — на Олимпиаде-2010 в Ванкувере.