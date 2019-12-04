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Кремль назвал важным визит Вучича в Россию

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Кремль назвал важным визит Вучича в Россию

Москва, 4 декабря. Президент РФ Владимир Путин и его сербский коллега Александр Вучич дадут пресс-конференцию после встречи в Сочи. Об этом заявил журналистам на брифинге в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Как отметил Песков, глава российского государства в среду продолжает работать в Сочи.

«Первая часть рабочего дня будет посвящена российско-сербским отношениям. Сегодня важный визит в РФ Вучича. Также запланированы переговоры российско-сербской делегации. Будет пресс-конференция Путина и Вучича. Визит важный», — обратил внимание пресс-секретарь.

По словам официального представителя Кремля, между Москвой и Белградом есть очень много общего в культурно-историческом плане, духовном, что является предпосылками для содержательных переговоров лидеров двух стран.

По окончании общения с сербским коллегой российский лидер продолжит серию совещаний по вопросам развития Вооруженных сил, в частности развития ВМФ.

«Сегодня президент Путин будет разговаривать на различные темы, связанные с высокими технологиями», — резюмировал он.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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