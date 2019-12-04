Трамп не может скрыть гордости за то, что своровал нефть у народа Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью журналистам, что Соединенные Штаты теперь удерживают все сирийские нефтегазовые поля за Евфратом и намерены распоряжаться этими ресурсами по своему усмотрению. Почему возможно такое откровенное попрание всех международных законов, если речь идет об американцах? Выясняло Федеральное агентство новостей (ФАН).

«ИГ1 [запрещенное в РФ «Исламское государство»1. — Прим. ФАН] пыталось сохранить контроль над нефтью, а теперь ее целиком контролируем мы. […]. По большому счету, единственные наши солдаты, которые остаются на этой территории, — это те, кто охраняет нефть. Нефть у нас, и мы можем делать с ней, что хотим», — высказался американский лидер.

При этом недавно на собрании в Госдепе глава Белого дома уверял, будто бы выкачиваемые американцами в Восточной Сирии энергоресурсы поступают на обеспечение местных племен Заевфратья. Федеральное агентство новостей, однако, в рамках своего большого расследования реальных деяний Вашингтона на северо-востоке САР выяснило, что нефть в действительности в полном объеме вывозится в Иракский Курдистан, где нелегально сбывается по вбросовым ценам.

Корреспонденты ФАН также выявили точные пути движения нефтевозов США, следующих с полей Дейр-эз-Зора и Хасаки на север Ирака. Им удалось также вычислить масштаб доходов высшего командования Пентагона от этого криминального бизнеса. Установлено, что лишь часть прибыли американцы действительно отдают, но совсем небольшую, и не местным общинам, а своим сообщникам — верхушке курдских бандформирований, связанных с Рабочей партией Курдистана (РПК), и наемникам ЧВК Blackwater.

Кроме них в этой преступной схеме Соединенных Штатов задействованы и бывшие члены ИГИЛ1, большинство которых скрываются теперь под флагами курдских Демократических сил Сирии (SDF). Это выяснилось во второй фазе расследования Федерального агентства новостей о контактах между США и «Исламским государством».

Стрингеру ФАН удалось запечатлеть на видео разговор с водителем нефтевоза, который работает на американцев, занимаясь контрабандой нефти ради хоть какого-то заработка. Он рассказал, что отвозит ресурсы с сирийских месторождений в Ирак уже порядка трех лет дважды в неделю — то есть еще с того момента, когда почти все Заевфратье находилось в оккупации ИГ. С тех пор и до сегодняшнего дня, отметил он, кураторы, которые связываются с ним в рамках его деятельности, — это все те же люди.

Главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад», военный эксперт Борис Рожин подчеркнул, что США своими незаконными действиями в Сирии подрывают устои принятых международных норм. Об этом он сказал в интервью корреспонденту ФАН.

«Эти слова и действия Трампа наглядно показывают, что международное право им фактически отброшено в сторону, что оно никак не распространяется на Соединенные Штаты и что нет никаких механизмов, способных влиять на столь очевидные нарушения государственного суверенитета независимой Сирии. США демонстрируют, что все принятые мировым сообществом нормы для них ничего не стоят, и потому они нагло оккупируют часть чужой страны и теперь даже не утруждают себя хоть сколько-нибудь разумными оправданиями», — заметил наш собеседник.

Однако американский лидер неспроста так нагло бравирует собственными же преступлениями в САР. Таким способом он зарабатывает очки в преддверии грядущих президентских выборов, которые пройдут в следующем году, уверен эксперт.

«Трампу необходимо переключить внимание с критики внутренних политических противников, которые упрекают его за то, что он бросил курдские группировки на севере Сирии. Соответственно, глава Белого дома старается оправдаться за свою предательскую политику, акцентируя, что США заботятся только о своих узких интересах и контролируют нефть, получая с этого прибыль для себя. То есть он подчеркивает, что от всего этого предприятия в САР Штаты имеют экономическую выгоду. В то, что американцы ведут там борьбу с ИГ, и в США не очень верят. Поэтому приходится идти на такую откровенность, хотя делает это Трамп с намеренной наглостью. Но не думаю, что такая риторика сохраниться надолго — скорее всего, до выборов осенью 2020 года», — заключил Борис Рожин.

Напомним, первая часть расследования ФАН рассказывала о сотрудничестве журналистов оппозиционных СМИ с боевиками террористической группировки ИГ (запрещена в РФ). В частности, в нем были продемонстрированы факты работы на террористов сотрудника «Новой газеты» Денис Коротков, а также беглого олигарха Михаила Ходорковского

1 Организация запрещена на территории РФ.