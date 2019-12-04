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Сотрудник ГИБДД застрелил напавшего на патруль мужчину в Ростовской области

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Сотрудник ГИБДД застрелил напавшего на патруль мужчину в Ростовской области

Ростов, 4 декабря. Сотрудник ГИБДД в Ростовской области застрелил местного жителя, который начал стрелять в патруль. Соответствующую информацию передает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.                                        

По данным ведомства, инцидент произошел во время дежурства сотрудников ГИБДД, которые остановили автомобиль ВАЗ-21053. Водитель машины нарушил правила дорожного движения. В то время, когда сотрудники правоохранительных органов оформляли протокол, к ним подошел мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, и потребовал в грубой форме отпустить нарушителя ПДД.                    

Сотрудники Госавтоинспекции на законных основаниях потребовали у мужчины предъявить документы, удостоверяющие личность.

«Неизвестный достал из-под куртки предмет, по внешним признакам схожий с пистолетом Макарова, передернул затвор, направил его в сторону инспектора ДПС, находящегося в служебном автомобиле, и стал производить выстрелы», — говорится в сообщении.                                                                                                     

Второй сотрудник ГИБДД сделал предупредительный выстрел в воздух, но реакции со стороны злоумышленника не последовало. Полицейский несколько раз выстрелил в него. Мужчина скончался не месте, сообщили в пресс-службе.                            

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