Москва, 4 декабря. Немецкие ученые назвали три основных фактора, запускающих развитие онкологического заболевания.

В первую очередь группа исследователей обратила внимание на вредные привычки людей. Как оказалось, курение и чрезмерное употребление алкоголя ускоряют развитие рака.

Медики считают, что дым от табака является одной из причин начала порядка десяти видов рака (шейки матки, носоглотки, поджелудочной, мочевого пузыря, почек, горла, пищевода, языка и легких).

Злоупотребление спиртных напитков также оказывает негативное воздействие на организм и позволяет развиться раку. Как отметили ученые, ежедневное употребление алкоголя повышает риск онкологии на 30%. По их словам, у любителей выпить диагностируют чаще всего рак глотки, пищевода, горла, толстой кишки, печени и молочных желез, сообщил «ФедералПресс».

Еще одним фактором развития онкологии остается ожирение. Это причина высокого давления и высокого уровня сахара в крови. Кроме того, ожирение мешает правильной выработке гормонов. Все это чревато началом рака почек, матки и печени.

По мнению исследователей, учитывая эти факторы, человек может предотвратить рак в 30-50% случаев, отметил «Царьград». Каждый способен снизить вероятность своего заболевания, если решит избавиться от курения, употребления алкоголя и лишнего веса.