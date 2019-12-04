Киев проиграет Берлину в политической игре против «Северного потока — 2», считает эксперт

Киев, 4 декабря. Дискуссии по «Северному потоку — 2» могут вестись только в политической плоскости, газопровод будет запущен, и никаких сомнений в этом нет, заявил заведующий сектором энергетического департамента института энергетики и финансов Юрий Рыков.

Ранее немецкий депутат, глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст предупредил, что Киев может остаться без финансовой поддержки со стороны ЕС, если продолжит поддерживать позицию США по «Северному потоку — 2». Возмущение политика вызвало то, что Киев выступает за экстерриториальные санкции США, которые торпедируют энергетическую политику Европы.

«Это ставит под вопрос нашу помощь этой стране», — отметил Эрнст.

По мнению Рыкова, все эти заявления являются всего лишь политической игрой, в которой, безусловно, перевесят глубинные экономические интересы Германии.

«То, что «Северный поток-2» будет работать, практически не вызывает сомнений, а все эти разговоры сейчас будут переведены в политическую область, будет обычная пикировка», — заявил он в эфире радио Sputnik.

Эксперт обратил внимание, что единственной серьезной угрозой может стать только резкое увеличение поставок американского СПГ, однако «необходимые объемы будут недостижимы в ближайшие годы».

Напомним, российский газопровод «Северный поток-2» пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Общая мощность двух ниток газопровода составляет 55 млрд кубометров газа в год.

Противницей трубопровода является Украина. Ее недовольство, по мнению многих политологов и экономистов, связано с тем, что после запуска «Северного потока-2» она потеряет доходы от транзита российского газа. США выступают против российского проекта в связи с планами продвигать в ЕС свой сжиженный природный газ. Глава комитета сената США по иностранным делам Джим Риш ранее заявлял о планах американского конгресса остановить проект с помощью закона о национальной обороне на 2020 год.

21 ноября вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил о том, что «Северный поток — 2» заработает в середине 2020 года. Спустя неделю глава «Нафтогаза» Юрий Витренко обвинил Германию в «экономическом удушении» Украины.