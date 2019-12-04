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Украина оконфузилась со вступлением в НАТО, перепутав документы

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Украина оконфузилась со вступлением в НАТО, перепутав документы

Киев, 4 декабря. Украинский депутат от партии «Слуга народа», глава постоянной делегации Украины в парламентской ассамблее (ПА) Североатлантического альянса Егор Чернев заявил, что из-за технической ошибки на сайте Рады был опубликован неверный текст постановления о курсе на НАТО, который приняли в парламенте. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

«Из-за технических неувязок (аппарат Верховной рады не привык, что депутаты работают после 18.00), на сайте Рады сейчас опубликован старый текст заявления», — объяснил он произошедший конфуз.

Чернев добавил, что правильная версия текста будет опубликована на сайте Рады в среду. Кроме того, депутат опубликовал якобы верный текст документа, в котором нет призыва к президенту Украины Владимиру Зеленскому обеспечить подготовку и представление обращения о подтверждении намерения Киева получить план действий по членству (ПДЧ) в военном блоке, пишет «Взгляд.ру».

Он обратил внимание на то, что Рада призывает парламенты стран — членов Североатлантического альянса обратиться к министрам иностранных дел своих стран с инициативой ускорить предоставление Украине соответствующий план.

Как сообщала «Газета.Ru», украинская Рада во время заседания во вторник в преддверии саммита лидеров стран НАТО в британской столице обратилась к парламентам стран — членов военного блока с призывом способствовать получению Киевом ПДЧ в НАТО.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина и Грузия могут стать членами альянса, но конкретных сроков для вступления в настоящее время нет.

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Источник: Facebook
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