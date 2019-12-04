Добронравов рассказал о будущем сериала «Сваты»

Москва, 4 декабря. Актер Федор Добронравов, который исполнил главную роль в сериале «Сваты», рассказал, что телевизионный проект ждет в будущем.

В середине октября появилась информация, что съемки седьмого сезона сериала «Сваты» вновь оказались под угрозой из-за массового ухода актеров. Известно, что съемки седьмого сезона были приостановлены в 2017 году, работа над ним начнется с самого нуля.

Об отказе участвовать в съемках заявили сразу несколько актеров, в том числе Анна Кошмал, Николай Добрынин и Людмила Артемьева. Кроме того, некоторые СМИ сообщили, что актер Николай Добрынин намерен покинуть сериал из-за «постоянных издевательств» над его героем. Об этом пишет «Газета.ру».

По последним данным, сообщения об уходе из сериала Николая Добрынина не соответствуют действительности. Также опровергнуты слухи об уходе из телепроекта Людмилы Артемьевой.

«Насколько я знаю, актерский состав не претерпит никаких сильных изменений, все остальное надуманно», — отметил Добронравов.

Как заметил актер, название сериала также не поменяется. Добронравов подчеркнул, что новый сезон «Сватов» выйдет уже в 2020 году.

Ранее Добронравов раскрыл детали нового сезона комедийного сериала «Сваты». Он пояснил, что некоторые сцены будут сняты зимой в 2020 году, а летом будет отснят оставшийся материал.