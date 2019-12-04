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Бари Алибасов рассказал о своей интимной жизни с 80-летней Федосеевой-Шукшиной

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Бари Алибасов рассказал о своей интимной жизни с 80-летней Федосеевой-Шукшиной

Москва, 4 декабря. 72-летний продюсер Бари Алибасов, основатель группы «На-На», рассказал об интимной стороне своей жизни. По словам знаменитости, даже отравление средством «Крот» никак не сказалось на его активности.

Алибасов отметил, что со своей женой, 80-летней актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной, сексом они занимаются часто, хоть и не каждый день. По признанию продюсера, все зависит от того, где находятся супруги.

«Когда мы ночуем в Новой Москве, то занимаемся любовью часто. Когда вместе отдыхаем за границей, то еще чаще. А если проводим время у нее, то интимничаем редко — из-за Оли. Мы просто шумно резвимся, а при дочке Лида стесняется заниматься любовью», — рассказал Алибасов изданию «Дни.ру».

Продюсер также заявил, что недавнее отравление средством для промывки труб никак не сказалось на его мужской силе.

В начале лета Бари Алибасов попал в больницу с сильными ожогами внутренних органов. Сообщалось, что артист случайно выпил жидкость для прочистки труб «Крот», перепутав его с апельсиновым соком.

Основатель группы «На-На» подавал в суд на производителя «Крота» за то, что он выпускает химическое средство в бутылке, которая напоминает упаковку апельсинового сока. Алибасов хотел отсудить у производителя «Крота» и сети супермаркетов «Ашан» 100 миллионов рублей, однако иск Пресненский суд не удовлетворил.

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Источник: Дни.ру
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