Эксперт объяснил, почему США продолжают «визовую войну»

Москва, 4 декабря. США привыкли руководить мировым процессом и не могут остановиться. Об этом заявил глава Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, комментируя очередной отказ США в выдаче виз россиянам.

Ранее стало известно, что Вашингтон не выдал визы директору департамента МИД РФ по работе с соотечественниками за рубежом Олегу Мальгинову и членам делегации Федерального казначейства России. Представители российского казначейства собирались участвовать в конференции Международного института регулирования аудиторской профессии. Мальгинов должен был посетить Молодежный форум в Нью-Йорке, который проходил 28–29 ноября.

Дмитрий Солонников объяснил, почему США продолжают «визовую войну». Он отметил, что Москва должна принимать участие в международных мероприятиях, где поднимают важные вопросы, однако Россию пытаются «выбросить» из этого формата.

«США имеют такую возможность, они привыкли руководить мировым процессом и не могут остановиться. Все там говорят, что хотят контактов с Россией, но на условиях американцев — как только Россия признает гегемонию США и согласится на все выставленные условия, тут же с ней будут хорошие контакты», — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

Напомним, «визовый скандал» разгорелся после того, как США отказались выдать визы представителям РФ, планировавшим принять участие в сессии Генассамблеи ООН. Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев сообщил, что Вашингтон в нарушение своих обязательств перед международным сообществом не оформил вовремя документы делегатам от России. Сенатор назвал возмутительным отказ США выдать визы россиянам.

Позже по причине отказа в выдаче виз была сорвана поездка российских дипломатов на российско-американский форум «Диалог Форт-Росс». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что прекращение «порочной практики» отказа в визах зависит только от американской стороны.