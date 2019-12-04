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Власти ЛНР назвали «патриотическим фейком» сценарии Киева по реинтеграции Донбасса

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Власти ЛНР назвали «патриотическим фейком» сценарии Киева по реинтеграции Донбасса

Луганск, 4 декабря. Пять сценариев Киева по реинтеграции ДНР и ЛНР можно считать фантастикой до тех пор, пока не будет реальной модели сосуществования Киева и республик Донбасса, заявил представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник.

«И снова сказки о «пяти сценариях»! Их может быть и двадцать. <…> Не существует моделей «реинтеграции», есть только шанс построить тяжелый диалог Киева и Донбасса и договориться о модели дальнейшего сосуществования»,  — заявил Мирошник.

По мнению политика, киевским властям нужно начать с уважения к жителям Донбасса: признать их права и тогда уже начинать вести равноправный диалог. Но до тех пор, пока Украина будет стремиться навязывать свои правила и условия, то никакой беседы не получится.

«И сценарии превращаются в очередной «патриотический фейк», которых в том здании (в Совете национальной безопасности и обороны Украины  — Прим. ФАН) за последние пять лет наплодили тонны!»  — добавил Мирошник.

Как сообщала «Газета.ру», 3 декабря в офисе главы Украины Владимира Зеленского утвердили сразу пять планов по реинтеграции самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Решение об одобрении сценариев принимали участники координационного совещания и сам Зеленский. По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, все эти сценарии принесут пользу Украине.

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