Медведь пробрался в дом и задрал иркутского пенсионера

Иркутск, 3 декабря. Медведь-шатун пробрался в дом к пожилому мужчине в поселке Витимский в Иркутской области. Пенсионер погиб.

Животное, разбив ночью окно в доме на окраине поселка, пробралось в комнату и напало на 66-летнего мужчину. Медведь задрал пенсионера.

На месте нашли медвежьи следы. На поимку опасного зверя подняли охотников с ружьями и полицейских с автоматами, сообщил НСН. До этого происшествия от властей и местных жителей не поступали сообщения о выходе медведя из леса.

В населенном пункте введен режим чрезвычайной ситуации, указал «ФедералПресс». Жителей поселка, который насчитывает не более 400 человек, просят быть внимательными.

По словам сотрудников заповедника, этот год был неурожайным на грибы и ягоды, поэтому не удивительно, что медведь вышел из леса.

Позже стало известно, что охотники застрелили напавшего на пенсионера медведя, сообщил «АиФ».