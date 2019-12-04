Косачев предупредил о последствиях невыдачи американских виз дипломатам из РФ

Москва, 4 декабря. Отказ российской делегации в американских визах наносит удар по двусторонним отношениям и не останется без последствий. Об этом заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Посольство России в США проинформировало, что Вашингтон намеренно ограничивает въезд российских официальных лиц и срывают переговорные форматы.

Сенатор назвал сложившуюся ситуацию еще одним ударом по двусторонним отношениям России и США, который не останется без последствий.

«И когда прозвучат очередные оправдания из Вашингтона на тему «Россия первая начала» — а такая информация на полном серьезе до сих пор висит на сайте посольства США в Москве — и прочие удивления, почему в ответ не пустят кого-то из американцев в нашу страну, думаю, нужно будет припомнить и этот случай», — отметил Константин Косачев.

По его словам, «самим инициаторам подобных репрессалий в России точно делать пока нечего».

«Протрезвеют — поговорим», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что директору департамента МИД РФ по работе с соотечественниками за рубежом Олегу Мальгинову, а также делегации Федерального казначейства России правительство США отказало в выдаче визы.

Планировалось, что делегация казначейства посетит Вашингтон 3 декабря для участия в конференции Международного института регулирования аудиторской профессии. Посольство России в США пояснило, что Госдеп воспрепятствовал посещению Молодежного форума в Нью-Йорке Олегом Мальгиновым.