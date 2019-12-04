Эдгард Запашный рассказал ФАН о новогоднем цирковом шоу «OFU. Приземление»

Космическая премьера шоу Московского цирка продюсерского центра братьев Запашных под названием «OFU. Приземление» пройдет в «Сибур Арене» в Санкт-Петербурге с 27 декабря 2018-го по 8 января 2019 года.

Накануне премьеры в Санкт-Петербургском планетарии прошла встреча с Эдгардом Запашным и главными героями шоу — Николаем Кормильцевым, который исполнил роль инопланетянина, и Александром Ананьевым, он сыграл безумного профессора.

«Это история для семейного просмотра, и, что немаловажно, она абсолютно добрая», — рассказал Запашный.

Согласно задумке, инопланетяне прилетают на Землю и попадают в различные забавные и невероятные приключения. В шоу зрителей ожидает много разных животных.

«В этом шоу есть животные, будут и медведи, лошади, собаки, козы. Все в большом количестве. Они великолепные артисты. Все это интересно, высококачественно», — продолжил Запашный.

— Какая особенность этого шоу стала для вас предметом гордости?

— Мы очень долго шли с братом к инопланетной истории. Серьезная инфраструктура была создана для того, чтобы окунуться в атмосферу космоса! Это целое сооружение. Потому что погружение зрителя в условия всегда стоит больших усилий и затрат, как моральных, физических, так и финансовых. И, наверное, самое главное, что нам удалось, — это то, что зритель действительно начинает верить, будто инопланетянин прилетел, он сейчас у нас. Что это планета Земля и что он реально сталкивается с определенными трудностями и с пониманием относится к этому. Что картину Айвазовского действительно можно увидеть совершенно под другим углом. Что, оказавшись в зоопарке, ты можешь потеряться и не понимать: а кто же разумный сейчас? Лошадь, тигр или тот человек?! И зрителю все это интересно. Создание именно такой картины было самым сложным, и мне кажется, нам удалось это сделать.

— Сколько было затрачено финансовых средств на подготовку?

— Мы считали, сумма этого проекта составила примерно от 5 до 6 миллионов долларов. Это дорогой проект. Его очень трудно в дальнейшем вывести в региональные города. Потому что надо либо устанавливать очень высокую цену на билеты, либо делать большое количество шоу. Вот эту золотую середину надо найти. Платежеспособность населения всегда оставляет желать лучшего. Мы часто получаем заявки со всей страны и понимаем, что без какой-то помощи, а у нас полностью отсутствует как государственная поддержка, так и спонсорская, эти проекты мы не можем привезти. И один из немаловажных моментов, когда я в свое время критиковал не Цирк Дю Солей, их за это только хвалить можно, а то, что я приехал в Кремль и увидел среди его спонсоров «Роснефть», «Ингосстрах», «Мегафон». Сижу, думаю: молодцы, одни миллиардеры помогают другим миллиардерам. Правильно ли это? Считаю, что нет. Я понимаю, если бы эти миллиардеры помогали всему российскому искусству и решили проявить какую-то солидарность и оказать поддержку иностранцам, но в этом они не были замечены.

— Сегодня Белогорский суд Крыма рассматривает дело о приостановке работы сафари-парка Тайган на 90 дней. Какова ваша позиция, не пострадают ли животные?

— Мы сейчас говорим о сталкивании двух интересов. Частного бизнеса и государственного урегулирования. И когда этот великолепный парк перешел из украинской юрисдикции в русскую, то он столкнулся в корне с другими требованиями. И как все мы с вами знаем, сейчас на Украине ситуация оставляет желать лучшего. Мы в точно таких же реалиях жили в 90-х годах.

Но после того, как парк перешел в другую юрисдикцию и проверяющие органы пришли и указали на недоработки частного бизнеса, а их очень много, руководитель, как мне показалось, принял неправильное решение. Он пошел на конфликт с городом. А потом нашла коса на камень. Когда одни, вторые стали доказывать свою правоту уже любыми способами. И во всем этом заложниками являются животные. Именно поэтому я решил вмешаться в эту историю. Меня интересуют, прежде всего, сами животные, которые не должны пострадать ни при каком раскладе. При всем при этом я отдаю себе отчет, что парк можно закрыть, но государство должно взять на себя обязательство по кормлению животных и содержанию обслуживающего персонала. Я разговаривал с Сергеем Аксеновым, главой Республики Крым, не единожды, и первое, что он мне сказал: «Эдгард, у нас нет желания уничтожить парк, как это транслируют многие, и журналисты в том числе. Это первое. Второе — я не допущу, чтобы животные начали страдать. Основная проблема этого парка в том, что там нарушен диалог».

— Выступления животных в цирке все чаще становятся предметом критики зоозащитников. Какие меры вы принимаете для обоснования своей позиции? Не станет ли эта ситуация угрозой для российской традиции дрессировщиков?

— Я как человек анализирующий всегда начинаю рассуждать: ребята, а что вы хотите и куда мы с вами придем? Если вы сегодня выступаете за права женщины, надо уважать это, надо понимать вашу финальную цель. Вот недавно глава самой большой зоозащитной организации PETA, это американская компания, она самая влиятельная, именно она стоит за закрытие цирков во многих странах мира, заявила: «Мы добьемся, что домашних собак не будет!» Она это заявила! И я понимаю, что цирк для них — это всего лишь маленькое звено. Это не борьба с конкретным злом, это всего лишь шаги к их идиотизму, в который они готовы ввергнуть этот мир. То есть цирк — это понятно, зоопарк — это понятно, дальше что — это домашние животные. Потому что содержание домашнего животного — это та же дрессура. Следующий шаг, не поверите, это воспитание людей в домашних условиях. Я сейчас, может, покажусь вам безумцем, но, если вы проанализируете радикальных зоозащитников, поймете, что у них в основном нет даже собственных детей. Почему? Потому что воспитание ребенка — это та же дрессура. Дрессура — это свод правил, которым мы должны подчиняться и которым мы учим подчиняться. Мы с вами все дрессированные. Мы будем переходить на зеленый сигнал светофора, мы будем платить, а не воровать. Вас выдрессировали ваши родители, ясли, школа, университет. Теперь вы сами занимаетесь всем тем же самым. А они это не приемлют. Это в какой-то степени анархическая мера восприятия. Когда они говорят: собаки свободные, люди свободные. Ну и к чему мы должны прийти?! Я им говорю: «Друзья, ну а почему вы сами-то принимаете все-таки правила игры?!» Вот вы говорите «за свободу, за мир во всем мире», но сами живете в социуме, сами подчиняетесь куче правил и раз в шесть лет выбираете главного дрессировщика!