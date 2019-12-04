Москва, 4 декабря. Президенту Украины Владимиру Зеленскому перед встречей в «нормандском формате» следовало бы внимательно изучить Минские соглашения, заявил известный российский телеведущий Владимир Соловьев.

Как уточнил Соловьев, он бы не стал давать советы никому из политиков накануне саммита, который пройдет 9 декабря в Париже. Соловьев дал совет Зеленскому перед встречей в «нормандском формате».

«Единственное, можно порекомендовать Зеленскому все-таки научиться читать и читать внимательно. Пусть прочитает Минские соглашения. Ну, чтобы не позориться», — сказал Соловьев.

В интервью KP.Ru также он раскритиковал советы Зеленскому от первого президента Украины Леонида Кравчука, порекомендовавшему жестко отстаивать интересы Украины.

«Кравчук может советовать кому угодно что угодно. Кравчуку надо вообще историю изучать и помнить, что Киев — мать городов русских, а не украинских. Потому что Кравчук, чтобы что-то советовать, должен быть в том положении, чтобы эти советы давать», — отметил телеведущий.

Ранее Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину обсудить в ходе международных переговоров в Минске, «чей Крым, и кого там нет в Донбассе». В ответ на это пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Крым — это один из регионов России, а вопроса о принадлежности полуострова «существовать не может».

Крым вошел в состав РФ после проведенного в марте 2014 года на территории полуострова референдума. За воссоединение с Россией проголосовали 95,6% избирателей Севастополя и 96,77% жителей Крыма. Власти полуострова провели плебисцит после произошедшего в Киеве в феврале 2014 года государственного переворота.

Украина продолжает считать Крым своей территорией. В Москве неоднократно заявляли, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Он исключил возможность возврата Украине Крыма и Севастополя. Такого, как подчеркнул глава государства, не произойдет ни при каких обстоятельствах.