Валерия высказалась в поддержку закона о домашнем насилии

Москва, 4 декабря. Народная артистка России Валерия считает, что закон о профилактике домашнего насилия необходимо принять. Это нужно, чтобы у жертв была защита государства от домашних тиранов в случае обращения в полицию.

Певица, которая сама имеет печальный опыт насилия со стороны бывшего супруга, отметила важность наличия в законопроекте понятия «защитное предписание». Его выдает полиция после установления фактов наличия домашнего насилия. Согласно этому документу, агрессору может быть запрещено контактировать с потерпевшим лично и посредством связи, а также пытаться установить его местонахождение. Предписание будет действовать 30 суток.

«Когда женщина повергается насилию, она должна быть уверена, что, если она подаст заявление в полицию, у нее сразу будет ограждающее предписание, которое не позволит этому человеку к ней приблизиться. Потому что очень часто, и я помню, как это было в моём случае, женщину останавливают мысли: «как бы потом хуже не было»», — рассказала Валерия «Парламентской газете».

Если предписание, выданное полицией, не изменит ситуацию к лучшему, жертва будет иметь возможность обратиться в суд за новым документом, который будет действовать уже в течение года. По нему агрессора могут принудить пройти курс психологической программы. Более того, агрессора могут выселить из общего с потерпевшим жилья, однако только в том случае, если он имеет другое жилье или в состоянии его арендовать.

Артистка подчеркнула, что просто осуждать агрессоров уже после преступления неэффективно, необходимо, чтобы они понимали неизбежность серьезных последствий.