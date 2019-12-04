Федеральное агентство новостей получило новые видео с места взрыва бытового газа в поселке Яковлево в Белгородской области. На кадрах можно увидеть разрушенный дом при свете дня. Полностью отсутствует стена здания с первого по четвертый этаж, завалы практически разобраны. Напомним, что ранее спасатели извлекли из-под обломков тело мужчины. Также шестеро жильцов получили травмы и ожоги. По предварительной версии причиной взрыва мог стать неисправный газовый котел в одной из квартир.