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«Давай поженимся» планируют закрыть после Нового года

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«Давай поженимся» планируют закрыть после Нового года

Москва, 4 декабря. Телеведущие и главные свахи страны Лариса Гузеева, Роза Сябитова и Василиса Володина могут остаться без работы.

Согласно данным издания «Собеседник», в настоящее время троицу отправили в отпуск, а с начала нового года передачу могут окончательно закрыть. Отмечается, что одна из причин соответствующего решения — крайне низкие рейтинги шоу. Передачу в сетке передвинули на дневное время, поэтому ее смотрят намного меньше.

Возможно, пишет издание, спасти ситуацию смогут новые выпуски «Давай поженимся» с интересными гостями и звездами шоу-бизнеса.

«Намекнули: больше «Давай поженимся» в эфире не будет из-за не очень высоких рейтингов. Многие сотрудники уже начали искать новое место работы», — передает ресурс слова источника.

Впрочем, главная сваха страны Сябитова настроена менее скептически, она выразила уверенность, что программа сможет «выжить», пишет «Утро.ру».

По словам Сябитовой, никто не объявлял о закрытии шоу. Кроме того, она напомнила, что «доброжелатели закрывают» программу уже более пяти лет.

Ранее похудевшая телеведущая Гузеева поделилась снимком, на котором она запечатлена без косметики и укладки. Многие фолловеры раскритиковали ее внешний вид, упрекнув артистку в смене цвета волос.

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Источник: Собеседник.ru
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