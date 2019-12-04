Солист украинских «Грибов» рассказал о тайном смысле сингла «Тает лед»

Москва, 4 декабря. Продюсер и солист группы «Грибы» Юрий Бардаш рассказал о тайном смысле их популярного трека «Тает лед». Оказалось, что эта песня о мире между Россией и Украиной.

«Второй смысл — все хотят мира. Людей не обманешь. Мы выпустили это во время жесткой эскалации конфликта между двумя соседними государствами», — признался Бардаш в интервью видеоблогеру Юрию Дудю.

При этом певец не стал называть Россию и Украину «братскими» странами, потому что «Ваню Дорна за это просто разорвали на части».

Напомним, «Грибы» презентовали песню «Тает лед» в марте 2017 году. Тогда же в Сети был опубликован клип на этот сингл. Всего за несколько недель видео набрало более 10 миллионов просмотров и стало вирусным. В 2017 году эта композиция стала одной из самых популярных у российских пользователей iTunes.

На эту песню было снято много пародий. Авторами одной из них стали молодые жители Екатеринбурга. Они записали шуточный кавер в военной форме, спев о нелегкой жизни в армии. Местные СМИ сообщили, что актеры клипа являются участники ансамбля песни и пляски ЦВО. Однако врио начальника пресс-службы ЦВО Андрей Игнатьев данные об этом опроверг, отмечает НСН.

Отношения Москвы и Киева ухудшились после госпереворота на Украине в 2014 году. Легитимность новых властей отказались признавать жители Крыма и решили воссоединиться с РФ. Однако украинское правительство сочло волеизъявление народа незаконным и обвинило Россию в оккупации полуострова, а также добилось введения антироссийских санкций со стороны ЕС.