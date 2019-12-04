Бузова и Лолита пришли на премию «Золотой хит» в вызывающих нарядах

Москва, 4 декабря. Знаменитости появились на публике в откровенных нарядах: Бузова – в купальнике, Лолита – в прозрачном комбинезоне поверх нижнего белья.

Российские звезды Ольга Бузова и Лолита Милявская удивили многих своим внешним видом. На церемонии вручения музыкальной премии «Золотой хит» телеканала Music Box певицы выступили практически без одежды.

Бузова вышла на сцену в длинном красном платье, но перед исполнением своего хита «Вот она я» переоделась в боди с блестящей бахромой и колготки в сеточку.

Лолита, похорошевшая после развода с уже пятым по счету мужем, нарядилась в прозрачный шифоновый комбинезон поверх черного нижнего белья.

«Получила премию Music Box! Было весело и вкусно! Всем организаторам огромное спасибо! Игорь Гуляев, я выгуляла новый комбинезон! Как же ты меня знаешь! Без примерки — все идеально! Спасибо!», — поделилась впечатлениями певица в своем Instagram.

Ранее ФАН сообщал об откровенном видео, которое Лолита выложила в Instagram. На записи певица позирует в черном боди с глубоким декольте.

Многие поклонники пришли в восторг от фигуры знаменитой певицы, показавшей пышный бюст, и осыпали звезду комплиментами. Кроме того, интернет-пользователи признали, что развод пошел Милявской на пользу и она стала только краше после расставания с мужем.