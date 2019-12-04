Глава МИД Украины рассказал о содержании проекта решений «нормандской четверки»

Киев, 4 декабря. Проект решения саммита в «нормандском формате» (Россия, Германия, Франция, Украина) предполагает «фиксацию достижений» в Донбассе и не будет содержать амбициозных положений, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

Украинский министр раскрыл содержание проекта решений «нормандской четверки» в кулуарах экспертной конференции NATO Engages, которая проводится в Лондоне в преддверии саммита альянса.

По словам Пристайко, документ не является новым, советники лидеров «нормандской четверки» утвердили заключительное положение коммюнике еще в начале сентября.

«Лидеры отмечают успешное разведение на трех участках и предлагают определить следующие точки разведения. Лидеры отмечают успешный обмен, который состоялся, и предлагают ускорить работу по следующему этапу обмена, включая идею «всех на всех». Далее лидеры требуют определить следующие участки для разминирования», — цитирует министра «Европейская правда».

В конце документа, как сообщил глава внешнеполитического ведомства, говорится, что лидеры уполномочивают свои переговорные команды продолжить подготовку следующих инициатив.

Пристайко назвал проект решений «нормандской четверки» «не совсем амбициозным» и «очень осторожным». По его мнению, документ предусматривает «фиксацию достижений», отметила «Газета.ру».

Лидеры «нормандской четверки» проведут встречу в Париже 9 декабря. «Нормандский формат» существует с июня 2014 года, тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии главы четырех стран впервые обсудили урегулирование ситуации в Донбассе.