Дамаск, 4 декабря. Подразделения Сирийской Арабской Армии (САА) восстановили контроль над городом Иджаз, расположенным в восточной части сирийской провинции Идлиб. Соответствующую информацию передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Город Иджаз удалось освободить после ожесточенных боев с вооруженными террористическими группировками («Аджнад Кавказ», запрещенная в РФ «Исламская партия Туркестана», «Тахрир Аш-Шам», а также запрещенная в России «Джебхат ан-Нусра1») и другими группировками, классифицированными в соответствии с международными правилами как террористические.

Город Иджаз был освобожден при активной поддержке ВВС Сирии и ВКС РФ накануне. За последние два дня сирийская армия уничтожила большое количество бронетехники джихадистов. Кроме того, сирийским военным удалось вывезти броневые автомобили, принадлежащие боевикам, в безопасное место.

Напомним, что армия Дамаска продолжает уничтожать оплоты джихадистов в районах провинций Хама и Идлиб. Операции сирийской правительственной армии проводятся по нескольким направлениям одновременно. Таким образом, бойцы САА уничтожают сразу все вооруженные группировки в регионе. После длительной подготовки военные начали массивное наступление на позиции террористов «Джебхат ан-Нусры», которые держали в оккупации районы в юго-восточной части Идлиба.

Активное и успешное продвижение сирийской правительственной армии в деревнях, где боевики держали укрепления в течение восьми последних лет, в очередной раз показывает способность Дамаска вернуть все свои территории обратно и полностью освободить страну. Это произойдет в любом случае, несмотря на любую численность вооруженных группировок.

Ранее сообщалось, что сирийские правительственные войска освободили деревни Дахрат аз-Зарзур, Ас-Сир, Умм-аль-Халахил и аль-Мшерфа.

Тем временем, корреспонденты Федерального агентства новостей получили свидетельские показания, подтверждающие участие США в создании, поддержке и финансировании ИГИЛ1. Также редакция ФАН выяснила, что на протяжении многих лет либеральные журналисты работают на боевиков «Исламского государства»1. Были получены доказательства того, что сотрудник «Новой газеты» Денис Коротков, а также беглый олигарх Михаил Ходорковский сотрудничали с террористами ИГИЛ.

1 Организация запрещена на территории РФ.