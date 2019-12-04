Около 100 пожарных тушат горящий склад у отеля в Лондоне

Лондон, 4 декабря. Около ста пожарных задействованы в ликвидации возгорания на складском помещении, которое расположено у отеля в районе Брентфорд на западе Лондона. Соответствующая информация представлена пожарной службой британской столицы.

После сообщения пожара на место незамедлительно прибыли 15 спецмашин и 100 пожарных.

«Горит все складское помещение. Огонь перекинулся на соседний отель», — указывается в сообщении.

По данным местной пожарной службы, огонь перекинулся на расположенный по соседству отель.

В настоящее время проводится проверка и выясняются все обстоятельства случившегося. Информации о пострадавших не поступало, причины возгорания устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Пушкинском районе был ликвидирован крупный пожар, который разгорелся ночью 3 декабря. ЧП произошло в ангаре, расположенном в складских помещениях промышленной зоны. Ранг пожара был поднят до номера 4.