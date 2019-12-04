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Около 100 пожарных тушат горящий склад у отеля в Лондоне

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Около 100 пожарных тушат горящий склад у отеля в Лондоне

Лондон, 4 декабря. Около ста пожарных задействованы в ликвидации возгорания на складском помещении, которое расположено у отеля в районе Брентфорд на западе Лондона. Соответствующая информация представлена пожарной службой британской столицы.                                                                                                         

После сообщения пожара на место незамедлительно прибыли 15 спецмашин и 100 пожарных.                                         

«Горит все складское помещение. Огонь перекинулся на соседний отель», — указывается в сообщении.                     

По данным местной пожарной службы, огонь перекинулся на расположенный по соседству отель.

В настоящее время проводится проверка и выясняются все обстоятельства случившегося. Информации о пострадавших не поступало, причины возгорания устанавливаются.                                                                            

Ранее сообщалось, что в Пушкинском районе был ликвидирован крупный пожар, который разгорелся ночью 3 декабря. ЧП произошло в ангаре, расположенном в складских помещениях промышленной зоны. Ранг пожара был поднят до номера 4. 

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